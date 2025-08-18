Kapu Tibor: Magyarország büszkébb, kíváncsibb, fejlettebb és meghatározóbb!

Hazaérkezett Magyarországra hétfőn Kapu Tibor kutatóűrhajós, aki az Ax–4 misszió tagjaként június 25. és július 15. között járt a Nemzetközi Űrállomáson. Szerinte Magyarország jelentőset lépett előre az utóbbi időben egy meghatározó.

„Magyarország két hét alatt éveket lépett előre olyan meghatározó területeken, mint az orvostudomány, az anyagtudomány, a sugárzásmérés, a biológia, a fizika, a meteorológia és az agrármérnökség” – mondta Kapu Tibor a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a megérkezése után tartott sajtótájékoztatón. A kutatóűrhajós felidézte, hogy legutóbb nyolc hónapja, a houstoni felkészülése közben járt Magyarországon.

Elmondta, akkor a budai rakparton állva azt látta, hogy a város és az ország távollétében nem változott. „Ma, nyolc hónappal később nem ez az érzésem: csak pár perce vagyok magyar földön, de tudom, hogy ezúttal rengeteg minden megváltozott” – jelentette ki, hozzáfűzve, hogy

Magyarország büszkébb, kíváncsibb, fejlettebb és meghatározóbb, mint nyolc hónappal ezelőtt.

Egy kicsit egyenesebb a hátunk, egy kicsit magasabbra emeljük tekintetünket, és egy kicsit jobban csillog az arcunk is – mondta.

Kiemelt kép: Kapu Tibor kutatóűrhajós megérkezésekor. Az Ax–4 misszió tagjaként június 25. és július 15. között járt a Nemzetközi Űrállomáson (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)