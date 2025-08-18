Itt már működik az Otthon start program: több bank is 3 százalék alatti kamatot kínálhat

A Bankmonitor azzal számol, hogy a 3 százalékos kölcsön hatására az eddigihez képest

nagyjából másfélszer annyi lakáshitelt vehetnek fel a magyarok.

A portál szerint szeptemberben már két vagy három banknál megjelenhet 3 százalék alatti ajánlat is, így 2,5 és 3 százalék közötti zónában lehet a piacon a kamat. Sőt,

l ehet olyan bank, amely általános jelleggel minden ügyfelének kínálhatja a terméket 2,8 százalékos kamattal.

A kiemelt ügyfelekért zajlik a legnagyobb verseny, ami nettó 700-800 ezer fölötti havi jövedelmet jelent.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mohai Balázs)