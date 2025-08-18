Hidvéghi Balázs: A választás tétje, hogy a szuverenitáspolitika marad, vagy a külföldnek behódoló politika nyer

„A balliberális médiában megjelenő álhírek a közelgő választásokról szóló hangulatkeltés, a hergelés részei; a kormány mindig rá fog mutatni a manipulációra” – mondta Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Harcosok órája című online műsor hétfői adásában.

Hidvéghi Balázs több álhírre reagált az adásban. A „senki sincs a Balatonon” típusú cikkekről szólva elmondta: „csak a tények nem zavarják a portálokat”, ha igazak lennének az állítások, évek óta nem lenne senki a Balatonon, csak az árvaszúnyogok, „és sajnos abból is sok van” – fogalmazott. A Fidesz miatt kiégett, füstölő BKV-buszokról szólva elmondta: Karácsony Gergely 2019-ben jelentős tartalékkal vette át a fővárost, a rákosrendezői telekvásárlásra fordított 50 milliárd forintot pedig a közlekedésre is költhették volna. „Az elmúlt évek teljesítménye az ő teljesítményük, ezek a problémák őket jellemzik” – húzta alá.

Arról, hogy a Telex nem jelentetett meg egy videót, amelyben Magyar Péter azt nyilatkozta a székesfehérvári kórházról, hogy ott lényegében mindent rendben talált, azt mondta: „az ítélet előre megvolt, mint a Tanúban”.

Hozzátette: európai kollégáival beszélgetve is értesül arról, hogy egyre nehezebb pozitív tartalmakat eljuttatni a médián keresztül az emberekhez; a balliberális sajtóvilág zárt, nem is törekszik az objektivitásra, „nem is újságírók, hanem politikai propagandisták dolgoznak ott” – jelentette ki. „Ez a politikai manipuláció, amelyre a magyar kormány minden egyes alkalommal rámutat” – közölte. Az Orbán Viktor esetleges hatalomátadásáról szóló cikkekről szólva azt mondta: a miniszterelnök valódi demokratikus politikusként működik, hiszen ellenzékben is volt 16 évig. „Az ország sorsa a tét” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ezekben az esetekben a viták arról szólnak, hol van a döntés helye. Magyarország sorsáról, a külpolitikáról, a bevándorlásról, a családtámogatásról a magyar Országgyűlés dönthet.

„A választás tétje az, hogy a szuverenitáspolitika marad, vagy a külföldnek behódoló politika nyer” – mondta. Az államtitkár rámutatott, a rezsicsökkentéssel kapcsolatos álhíreket általában szakmai anyagokban, gazdasági cikként jelennek meg az ellenzéki médiában, ahol azt rendre elhallgatják, hogy Magyarországon fizetik a legalacsonyabb rezsit az EU-ban.

„A jót könnyű megszokni, az természetessé válik” – jegyezte meg. Az egészségügyi álhírekről Hidvéghi Balázs azt mondta: ez az a terület, amelyre sosem lehet azt mondani, hogy kész van, hiszen mindig lesznek újabb, drága eszközök, gyógyszerek.

„Soha olyan komoly fejlesztések nem voltak az egészségügyben, mint amiket az elmúlt években végrehajtottak, de tudják, hogy még folytatni kell”

– mondta az államtitkár, aki a beszélgetés végén józan, a valóságon alapuló hozzáállást kért mindenkitől.

Horváth József: A Trump–Putyin találkozó a tartós béke, nem csak a tűzszünet irányába mutat

A Harcosok órája másik vendégeként Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet (SZK) igazgatója az orosz–amerikai csúcstalálkozót elemezve arról beszélt, hogy kompromisszum látszik körvonalazódni abban, amit Donald Trump javasolt, azaz hogy az ukránok fogadják el, hogy a Krím és Donbasz átadásával jutnak el a békéhez. Még 2022 májusában gyakorlatilag kész volt egy megállapodás arról, hogy az oroszok megelégednek azzal, ha a Krímet vihetik, és a Donbasz kap egy erős autonómiát Ukrajnán belül, „ehhez képest az ukránok sokkal rosszabb opciókkal számolhatnak pillanatnyilag”.

Horváth József úgy látja, egyfajta kármentés folyik most a nyugat-európai politikai elit részéről, amelyik hosszú évek óta arra törekedett, hogy „Oroszországot meg kell semmisíteni, térdre kell kényszeríteni, Putyin elnököt meg kell buktatni”, de ebből semmi sem valósult meg, ellenben Európa elvágta magát az orosz nyersanyagforrásoktól és az orosz piacoktól.

„Többek között ez is az oka annak a gazdasági krízisnek, amelyben Európa vergődik, és mintha ebből a zsákutcából nem akarnának visszafordulni”

– jelezte az SZK igazgatója.

Horváth József szerint az európai szankciók fájnak az oroszoknak, de Európa „gyengeségét vagy pökhendiségét mutatja, hogy nem hajlandó tudomásul venni, hogy elfogyott az erő ebből a szankciós helyzetből.”Oroszország a BRICS-tagállamokkal, a világ most már nagyobbik felével megtalálja az új piacait magának. Mint mondta, a Trump–Putyin találkozó a tartós béke, nem csak a tűzszünet irányába mutat, ahogy azt az európai vezetők is követelik, de „a béke soha nem igazságos”.

„Ha minden így folytatódik, akkor az ukrán állam összeomlásával egy tragikus végkifejlet felé megyünk, hiszen Ukrajna egy része kiürül, menekülnek el az emberek, ha el is érkezik a béke, nem lesz, aki újjáépítse, nincs munkáskéz Ukrajnában”

– vélekedett Horváth József

A SZK igazgatója úgy látja, Nyugat-Európa nem tudja ellátni fegyverrel, lőszerrel Ukrajnát, pénzzel is csak hitelből tudja támogatni őket, és az Egyesült Államok sem tud olyan ütemben gyártani rakétarendszereket és lőszereket, amennyire Ukrajnának jelenleg szüksége lenne. Az orosz hadiipar a teljes nyugat-európai kapacitás háromszorosát képes legyártani, és nyolc-tízszer olcsóbban, mert megvan a saját energiája, nyersanyaga és ipara – ismertette az elemző. Horváth József az orosz titkosszolgálat múlt héten kiadott közleményét kommentálva – miszerint az Európai Bizottság próbál beavatkozni a magyar belpolitikába és hatalomra segíteni a Tisza Pártot – azt mondta: ha egy titkosszolgálat egy ilyet nyilvánosságra hoz, akkor persze lehet az egyik célja, hogy befolyásolja az adott ország belpolitikáját.

„Másrészről az ilyen nyilatkozatoknak, elemzéseknek a napvilágra kerülésében nagyon-nagyon fontos tényező, hogy nem műveleti információkból építkezik, ez egy nyílt információs elemzés, amelyeket a világ nagy részén naponta tucatnyit gyártanak a hasonló titkosszolgálatok, nem kell erre rácsodálkozni”

– hangsúlyozta.

Kiemelt kép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára sajtótájékoztatót tart Sikerrel zárult a nemzeti konzultáció címmel a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2025. január 15-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)