Hemzsegnek a patkányok Budapesten, Karácsony Gergely spórolása állhat a háttérben

Jelentősen elszaporodtak a patkányok Budapesten, miután a Karácsony Gergely vezette főváros saját cégére bízta a probléma megoldását. A bejelentések száma meredeken nőtt, ami a Budapesti Közművek spórolásával is összefüggésben lehet.

Egyre több lakossági fórumon panaszkodnak a budapesti patkányinvázióra. A kerületi önkormányzatokhoz szintén rengeteg panasz érkezik, ahol visszatérően közlik, hogy az irtás a főváros feladata lenne.

A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. idén júniustól vette át a rágcsálók elszaporodásának kezelését. A budapesti városvezetés állítása szerint a munkát szervezettebben és új típusú módszerekkel oldják meg. A Mandiner adatai szerint viszont éppen a cégcsere óta emelkedtek több mint húsz százalékkal a bejelentések. A havi átlagos 1500 patkányészlelés helyett idén júniusban már 1800 észrevételt regisztráltak.

A főváros honlapján korábban elérhető patkányészlelési térkép szintén eltűnt, épp akkor, amikor meredeken nőni kezdtek a panaszok.

A Metropol értesülései szerint a városvezetés 527,5 millió forintot különített el évente a feladatra, ám 2025-ben ennek kevesebb mint felét költik el, a fennmaradó összeget pedig csak 2026-ban fizetik ki. A főváros indokként a spórolást is felhozta, noha az előző szolgáltatónak 2024-ben 439,7 millió forintot fizettek ki.

Meredeken nőnek a patkányészlelések

A patkányirtást 47 éven keresztül, egészen 2019-ig a Bábolna Bio Kft. látta el Budapesten. Ekkor azonban egy új tenderen a korábbinál csaknem 300 millió forinttal olcsóbb ajánlatot beadó RNBH Konzorcium nyert. Röviddel a szerződéskötés után a cég extra irtás címen további 650 millió forintot kért, ami nagy felháborodáshoz vezetett.

A következő években egyre több bejelentés érkezett patkányészlelésekről, ezért 2023-ban ismét a Bábolna Bio kapta meg a feladatot, ezúttal a Ronix Kft.-vel közösen, havi nettó 26 millió forintért.

Egy patkányirtással foglalkozó szakember a lapnak úgy nyilatkozott, hogy különösen szerencsétlen, hogy a főváros cége éppen júniusra időzítette a szolgáltatóváltás. Mint mondta, a nyár eleje a rágcsálók szaporodási csúcsa. Véleménye szerinte a BKM által használt csapdák nem elegendőek a kolóniák méretéhez képest, ezért egy városszintű, átfogó irtásra lenne szükség.

