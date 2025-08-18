Halálos kórt terjesztő kullancs jelent meg hazánkban – VIDEÓ

A Hyalomma kullancsok a hazai kullancsoktól eltérően nem rejtőzködve várják, hogy elmenjen mellettük egy lehetséges gazdaállat, hanem aktívan vadásznak, akár méterekről is becserkészik a kiszemelt áldozatukat, legyen az ember, kutya vagy nagyobb testű háziállat.

Afrikai eredetű, aktívan vadászó kullancsfajok jelentek meg Magyarországon, amelyek terjeszthetik a halálos krími-kongói vérzéses láz vírusát. Bár emberi fertőzést még nem észleltek, a szakértők szerint adottak a feltételek egy új járvány megjelenéséhez – írja a Másfélfok nyomán a Portfolio.hu.

A Hyalomma kullancs eredeti élőhelye Észak-Afrika, a Közel-Kelet és a mediterrán térség, azonban egyre gyakrabban hurcolják be példányaikat Magyarországra a vándormadarak.

Kecskemét környékén már több példányt is találtak, ami arra utal, hogy a megtelepedés folyamata elindulhatott. Azért veszélyesek, mert

képesek hordozni, sőt, terjeszteni a krími-kongói vérzéses láz vírusát, amely akár halálos kimenetelű is lehet,

nincs ellene specifikus kezelés vagy védőoltás. A vírus szerepel a WHO tíz legveszélyesebb kórokozója között, és potenciális járványforrásnak számít.

A Hyalomma kullancsok és velük a krími-kongói vérzéses láz vírusa tőlünk délre már jelen van, több országban — Észak-Macedóniában, Törökországban, Spanyolországban — emberi fertőzéseket is okozott a vírus, és egyes esetekben emberről emberre is terjedt, sőt, halálos kimenetelű megbetegedések is előfordultak.

A Hyalomma kullancsok lába erőteljesen sávozott, hátuk sötét, mozgásuk meglepően gyors. A nőstények mérete 5,5–6,5 milliméter, a hímeké 3,8–5,6 milliméter, nagyobbak, mint a hazai kullancsok.

Kiemelt kép: Hyalomma kullancs (Fotó: Shutterstock)