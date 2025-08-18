Fogházbüntetést indítványoz az ügyészség a mozdonyvezetőnek, aki elaludt munka közben

A Debreceni Járási Ügyészség vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének minősített vétsége miatt emelt vádat egy mozdonyvezető ellen, aki elaludt vonatvezetés közben, és súlyos sérülést okozott egy másik vonat vezetőjének – közölte a hajdú-bihari főügyészség hétfőn az MTI-vel.

A vádirat szerint 2023. november 15-én, az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre a tehervonat, amelynek mozdonyát a vádlott vezette. A szerelvény egy dízelmozdonyból és 28 tartálykocsiból állt.

Hajnali 4 óra körül a mozdonyvezető Sáp település felé haladva elaludt a fáradtságtól, ezért a vasútállomásra történő behaladásakor figyelmen kívül hagyta a tilos jelzést, és nekiütközött az ugyanazon a vágányon várakozó, a sértett által vezetett két személyszállító kocsiból álló személyvonatnak

– írták.

A főügyészség közleménye szerint a személyvonaton öt utas tartózkodott. Egyikük 8 napon túl gyógyuló, a jegyvizsgáló pedig 8 napon belül gyógyuló könnyebb sérüléseket szenvedett. A mozdonyvezetőnek az ütközés következtében súlyos, életveszélyes sérülései keletkeztek, amelyek részben maradandó fogyatékosság és súlyos egészségromlás hátrahagyásával gyógyultak.

A baleset következtében az adott pályaszakaszon a mentési és helyreállítási munkálatok miatt hosszú időn át szünetelt a vasúti forgalom, illetve a közlekedő személyvonatoknál jelentős késések voltak. A vádlott, akinek könnyebb sérülése keletkezett az ütközéskor, cselekményével több, a vasúti forgalmi utasításban rögzített szabályt megszegett, amely miatt a baleset bekövetkezett – rögzíti a vádirat.

A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen maradandó fogyatékosságot okozó, vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége és nagyobb kárt okozó, közérdekű üzem működése gondatlan megzavarásának vétsége miatt nyújtott be vádiratot a Püspökladányi Járásbíróságra.

A vádirat mértékes indítványt is tartalmaz, miszerint ha a vádlott beismeri a bűncselekmény elkövetését és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akkor őt a járásbíróság 3 év 10 hónap fogházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre és 6 év vasúti járművezetéstől eltiltás büntetésre ítéli – zárul a hajdú-bihari főügyészség közleménye.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)