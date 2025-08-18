Az államtitkár szerint egyre több településen van bölcsőde, folyamatos az új férőhelyek létrehozása is

Egyre több településen van bölcsőde, folyamatos az új férőhelyek létrehozása is – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna Ma reggel című műsorának hétfői adásában.

Koncz Zsófia elmondta: 2010-ben nagyon rossz volt a helyzet a munkanélküliség tekintetében, akkor vállalták, egymillió munkahelyet létrehoznak, ezt meg is tették. Hozzátette: a női foglalkoztatás is folyamatosan növekszik és növekedett, a kisgyermeket nevelő édesanyák esetében 66 százalékról 80 százalékra. Kiemelte:

most elindítottak egy egyedülálló „családi adóforradalmat”, a családi adókedvezmény duplázódik, van egy komplex, családokat segítő, a világon egyedülálló családpolitika, családtámogatási rendszer.

Szavai szerint két fő irányra fókuszálnak 2010-től, a munkára és a családokra , így ahol a legtöbbet tudnak segíteni a kisgyermeket vállaló családoknak, az a bölcsődei hálózat kiépítése. Emlékeztetett: 2010-ben mindössze 326 településen volt bölcsőde. Hozzátette:

„Magyarországon több mint kilencszáztíz olyan település van, ahol nem volt bölcsőde, ma pedig már van, 1242 településen van most bölcsőde”

– tette hozzá.

A 3 éven aluli gyermek körülbelül 10 százalékának volt férőhely 2010-ben, most 27 százalékuknak, ami nagyon nagy előrelépés, de még mindig van igény – közölte, megjegyezve: ahol bölcsődét nyitnak, mindenhol kihasználják azokat. Az államtitkár egyedülállónak nevezte azt is, hogy Magyarországon a gyermek 3 éves koráig a szülők otthon lehetnek, mellette kapják a családtámogatásokat.

Továbbá az is egyedülálló, hogy 2014-ben bevezették a gyed extrát, július elsejétől a csed extrát is.

A magyar családpolitikát úgy alakították ki, hogy különböző élethelyzetekre tudjanak reagálni és szabadon döntsék el a szülők, a családok, hogy a „harmincféle intézkedés közül” melyiket szeretnék igénybe venni, ebben segít a család.hu – tájékoztatott.

Koncz Zsófia beszélt arról is, hogy három fő pályázat van folyamatban, ami a bölcsődei hálózatot érinti.

„A munkahelyi bölcsődék pályázat most is nyitva van, augusztus 28-ig tudnak rá pályázni, ez egy nagy gesztus a munkavállalók irányába”

– mondta.

A másik ilyen pályázat az utánpótlással foglalkozik: tavaly decemberben ösztöndíjprogramot indítottak a kisgyermeknevelő képzésben résztvevők számára. A felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára havi 125 ezer, a technikumban tanulók számára havi 59 ezer forint, amit támogatásként nettó értékben tudnak adni – számolt be, hozzátéve: már több mint ezren igénybe vették ezt a lehetőséget. A harmadik pillérnek a nagyon népszerű, tavaly szeptemberben újból elindított bölcsődei térítési díj támogatást nevezte, több mint tizenháromezer család már élt ezzel a lehetőséggel.

Hozzátette: ez egy uniós keretként indult, az erre elkülönített 5,5 milliárd forint néhány hónap alatt kimerült és a magyar kormány hazai költségvetésből plusz 6,6 milliárd forinttal ezt kiegészítette.

„Így a családok havonta akár ötvenezer forintot tudnak igényelni, aki egyedül neveli a gyermekét havonta akár hatvanötezer forintot”

– számolt be.

Koncz Zsófia, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról is beszélt, hogy csak a családi adókedvezmény esetében egymillió család érintett, de például az otthonteremtési támogatások – CSOK Plusz, Falusi CSOK, Babaváró – 343 ezer család.

Az Otthon Start Programot egyedülállónak nevezte, szavai szerint a rendszerváltás óta nem volt az első otthonhoz jutást ilyen mértékben segítő program.

Ezzel összefüggésben elmondta: lezárult a társadalmi egyeztetés, azon dolgoznak, hogy a szeptember 1-jén induló fix háromszázalékos hitelprogram kombinálható legyen CSOK Plusszal, a Falusi CSOK-al, a Babaváróval. „Így még nagyobb otthonhoz is hozzájuthatnak azok, akik egyébként már a gyermekvállalásban is gondolkoznak” – fűzte hozzá Koncz Zsófia.

Kiemelt kép: Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Katona Tibor)