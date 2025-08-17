Szijjártó Péter orosz kollégájával is egyeztetett telefonon a békefolyamattal kapcsolatban

Szijjártó Péter hozzátette, „Megerősítettem, hogy Magyarország továbbra is a béke oldalán áll, érdekünk a konfliktus tartós rendezése, valamint a béke és a biztonság visszaköltözése Közép-Európába”.
„Elmondtam azt is, hogy mi nagyra értékeljük a csúcstalálkozó létrejöttét, hiszen történelmi tapasztalataink világosak: ha az amerikaiak és az oroszok között civilizált együttműködés van, akkor a világ egy biztonságosabb hely” – tette hozzá.
„Azt pedig reméljük, hogy az Alaszkában elindult békefolyamat megfúrására irányuló minden nyílt és leplezett kísérlet sikertelen marad” – írta Szijjártó Péter.
Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter találkozója Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel New Yorkban 2023. szeptember 22-én (Fotó: MTI/KKM)