Számos vonatjárattal lehet eljutni a STRAND Fesztiválra Zamárdiba – közölte a MÁV

Számos vonatjárat garantálja a zökkenőmentes eljutást a STRAND Fesztiválra Zamárdiba, a dél-balatoni vasútvonalon fekvő állomásra Budapestről óránkénti, de az ország távolabbi nagyvárosaiból is közvetlen járatokkal lehet eljutni – közölte a MÁV-csoport vasárnap az MTI-vel.

Közleményükben azt írták, hogy a Déli pályaudvar és Zamárdi között napközben óránként közlekednek a Tópart és a Balaton InterCityk, amelyek 80 perc alatt érnek Zamárdiba. Miskolcról, Debrecenből és Szegedről közvetlen vonatokkal utazhatnak naponta a Balatonra, érintve Zamárdit;

a fesztivál helyszíne húszperces sétára található a megállóhelytől.

Tájékoztatásuk szerint a déli parton a Déli pályaudvar és Keszthely között, a nyári időszakban minden éjszaka kétóránként, hétvégenként pedig óránként közlekedő Bagolyvonatok a fesztivál ideje alatt Siófok és Szántód között minden éjszaka sűrített menetrend szerint, félóránként közlekednek majd.

Egyes vonatokról, illetve vonatokra hétvégén Keszthelyen csatlakozást biztosítanak Tapolca felé, illetve felől is.

Augusztus 24-én, a kiköltözés napján a könnyebb hazautazás érdekében a fesztivál helyszíne és Kelenföld között mentesítő gyorsvonatot indít a MÁV-csoport. A mentesítő gyors Szántódról 11:18-kor, Zamárdiból 11:24-kor, Siófokról 11:32-kor indul, Kelenföldre 13:06-kor fut be.

A rendezvénnyel kapcsolatos utazási információkról a fesztivál honlapján található bővebb információ.

A kiemelt kép illusztráció. A közönség Dzsúdló (Juhász Márton) koncertjén a Strand Fesztiválon Zamárdiban 2024. augusztus 24-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)