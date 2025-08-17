Orbán Viktor: „Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz. Megint.”

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap reggel levélben fordult a Digitális Polgári Körök tagjaihoz, amelyben több erős kijelentést is tett. Beszámolója szerint a héten 500 új polgári kör alakult. A nemzetközi ügyekre kitérve Trump és Putyin találkozóját történelmi esélynek nevezte, Ukrajnát pedig azzal vádolta, hogy támadja a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezetéket. A miniszterelnök szerint Ukrajna nem bír magával, pedig „nem okos dolog az oroszlán bajuszát húzgálni”.

Az Index birtokába jutott levél személyes hangvételű bevezetővel kezdődött, amelyben Orbán Viktor hangsúlyozta: „A politika nem tud leállni. Hiába akarsz nyaralni, utolér. Ott lógsz a mobilodon.” A kormányfő kiemelte, hogy a kör tagjai nem várhatnak tovább, „el kellett indítani a digitális honfoglalást”, mert ha nem akarnak teret engedni annak, hogy a digitális világ kizárólag negatív, gyűlölködő, obszcén és liberális-internacionalista legyen, akkor cselekedniük kell.

Úgy fogalmazott:

„Mentsük meg a magyar digitális világot a pozitív, felebaráti és építeni akaró emberek számára.”

A miniszterelnök kifejtette, hogy egy digitális polgári kört 10 fővel lehet megalapítani, és a Digitális Polgári Körök 1. Országos Találkozója szeptember 20-án, szombaton, a Papp László Sportarénában lesz, 12 órakor.

Ezt követően a nemzetközi helyzetről is beszélt. Trump és Putyin találkozóját így értékelte:

„Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz. Megint. Történelmi idők! Történelmi esély a békére, történelmi kudarc Brüsszelben. Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet. És tudjuk, aki nincs az asztalnál, az étlapon lesz. Mi, magyarok időben szóltunk. Nem engedtük, hogy Weber, von der Leyen és Bidenék belerántsanak bennünket a háborúba. Végig a jó oldalon álltunk. A béke oldalán.”

A miniszterelnök kiemelte, hogy a háború blokkolja a magyar gazdaságot, de ha beköszönt a béke, nekilendül a magyar gazdaság is. Hozzátette:

Ukrajna nem bír magával, a héten a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezetéket támadták, és „nem okos dolog az oroszlán bajuszát húzgálni.”

„A Magyarországról érkező energia nélkül egész Ukrajna leállna. Mi nem konfliktust, hanem értelmes együttműködést akarunk Ukrajnával”

– tette hozzá.

Hazai ügyekről szólva a miniszterelnök utalt a Kormányzati Tájékoztatási Központ csütörtöki közlésére: „Az ukrán titkosszolgálatok folyamatosan kapcsolatot tartanak magyar ellenzéki politikusokkal.” Erre reagálva Orbán Viktor azt mondta:

„Újabb ukrán titkosszolgálati akció Magyarország ellen. Lassan már semmi titkos nem lesz benne, annyira nyíltan csinálják. Ukránbarát Tisza Sziget Kárpátalján! Brüsszel tapsol hozzá.

Kijev, Brüsszel, Tisza – együtt akarják megbuktatni a magyar kormányt, és beszántani Magyarország szuverenitását. Ehhez nekünk is lesz néhány szavunk.”

A miniszterelnök a fix 3 százalékos lakáshitel jelentőségét is kiemelte: „Fix 3 százalék. A károgók és a huhogók próbálják ezt is lefitymálni. Pedig ez igazi világszám! Saját otthont mindenkinek!” Emellett felhívta a figyelmet Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárának nyilatkozatára.

Orbán Viktor a fordulatról az amerikai külpolitikában így írt:

„Magyarország demokratikus ország, Magyarország jogállam. Ezt minden józan ember eddig is tudta, mostantól azonban az egész világ olvashatja. Mindenki, akinek nem ment el a józan esze, eddig is tudta. Most már az egész világ olvashatja.

Biden és »bandája« ment, Trump jött, korrekt emberi jogi jelentés Magyarországról.”

A miniszterelnök ezután kitért Dömötör Csaba összefoglalójára, amely a Tisza Párt vezetőinek az Európai Unió költségvetésére vonatkozó terveit ismerteti, valamint arra, hogy szerinte a Népszava hazudik az állami vagyonról.

Levelét így zárta: „Köszönöm, hogy itt vagytok. Folytassuk a digitális honfoglalást! Rendületlenül hiszünk a szeretet és az összefogás erejében!”

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)