Menczer Tamás: Manfred Weber elmondta, mi a szándéka Magyar Péterrel

Manfred Weber, Magyar Péter „gazdája” Brüsszel akaratát végrehajtó, ukránpárti bábkormányt szeretne – jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán vasárnap.

Menczer Tamás bejegyezésében egy videó is látható, amelyen Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke azt mondja, „Orbán Viktor, Ön a múlt, Magyar Péter pedig a jövő”.

A kormánypártok kommunikációs szóvivője rámutatott, Magyar Péter szerint „alaptalan”, hogy Brüsszel egy általa vezetett bábkormányt akar Magyarország élén látni, ezzel szemben az az igazság, hogy Manfred Weber, Magyar Péter „gazdája elmondta”, mit akar, Brüsszel akaratát végrehajtó, ukránpárti bábkormányt.