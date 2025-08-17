Menczer Tamás: Manfred Weber elmondta, mi a szándéka Magyar Péterrel

Menczer Tamás bejegyezésében egy videó is látható, amelyen Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke azt mondja, „Orbán Viktor, Ön a múlt, Magyar Péter pedig a jövő”.
A kormánypártok kommunikációs szóvivője rámutatott, Magyar Péter szerint „alaptalan”, hogy Brüsszel egy általa vezetett bábkormányt akar Magyarország élén látni, ezzel szemben az az igazság, hogy Manfred Weber, Magyar Péter „gazdája elmondta”, mit akar, Brüsszel akaratát végrehajtó, ukránpárti bábkormányt.
A magyarok ebből nem kérnek, a magyarok nem tűrik, hogy Weber diktáljon, a magyarok a külföldi érdekeket kiszolgáló bábfigurákat mindig elzavarják – emlékeztetett Menczer Tamás, hozzátéve, hogy a Tisza Pártra és Magyar Péterre is ez vár.
„A magyar politikatörténet szemétdombjára kerül, szellemi elődei, az SZDSZ és a Momentum mellé, (nem az én szobámban volt Demszky-poszter), április után majd Fekete-Győr Bandival frakciózhatnak”
– írta bejegyzésében a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
Kiemelt kép: Menczer Tamás (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)