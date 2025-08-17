Már egy baloldali közvélemény-kutató cég szerint is a Fidesz vezet az egyéni választókerületekben

A 2026-os választás szempontjából döntő jelentőségű egyéni választókerületekben továbbra is a Fidesz vezet. Erről maga Pulai András, a kormánykritikusnak tartott Publicus Intézet igazgatója beszélt, saját intézetük méréseire hivatkozva.

Ez az állítás összhangban van Orbán Viktor tusnádfürdői nyilatkozatával, miszerint jelenleg a kormánypártok mintegy 80 egyéni mandátumot nyernének el. Pulai a Klikk TV Mélyvíz című műsorában elmondta:

a helyi és az országos eredmények között jelentős különbség mutatkozik, országos szinten mérhető ugyan a Tisza előnye, de szerinte a párt támogatottságát „kicsit felülmérik”, amit inkább a politikai „hype” táplál.

Kifejtette: az egyéni választókerületi kutatások pontosabb képet adnak, mivel ott olyan kérdéseket tesznek fel, amelyek reálisabban mutatják meg a választók pártpreferenciáit. Pulai hangsúlyozta:

a választás végső eredménye az egyéni körzetekben dől el, hiszen ott 106 mandátumot lehet szerezni, míg a listáról csak 92-őt.

Orbán Viktor szintén azt mondta a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen, hogy a kormánypártok előnyben vannak a legtöbb választókerületben, és várakozásai szerint legalább 80 helyen győznének, de a kampány célja 86-87 mandátum megszerzése. A kormánypártok belső felmérései is hasonló képet mutatnak: például Jász-Nagykun-Szolnok megye 2-es számú körzetében a Fidesz–KDNP támogatottsága 40,4 százalék, míg a Tisza Párté 25,8 százalék. Borsod-Abaúj-Zemplén 5-ös számú körzetében pedig 38–27 százalékos a kormánypártok előnye.

Mindeközben a baloldali közvélemény-kutatók – köztük a Publicus is – továbbra is a Tisza Párt erőteljes országos fölényéről adnak ki adatokat. A Medián például nemrég arról számolt be, hogy a biztos szavazók körében 51–36 százalékra vezet Magyar Péter pártja a Fidesszel szemben, sőt azt is állítják, hogy a falvakban már utolérte a kormánypártok támogatottságát – írja a Magyar Nemzet.

