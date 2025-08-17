Ismét kigyulladt egy busz Budapesten, egy héten belül már a negyedik – VIDEÓ

Szombaton ismét elfüstölt egy busz Budapesten. Kevesebb mint egy hét alatt ez már a negyedik ilyen eset.

A mostani esetet – amikor is a 7E járatát füst borította el – egy héten belül három hasonló történés előzte meg: szerdán a főváros V. kerületében égett ki egy busz, csütörtökön a budai Németvölgyi úton kapott lángra egy menetrend szerint közlekedő BKK-járat, szintén csütörtökön pedig a szintén XII. kerületi Alkotás utcában a buszmegállóban gyulladt ki egy pótlóbusz motortere.

„Az extrém hőség nyilván nem segít, de sajtóértesülések szerint

előfordulhatott, hogy a leégett járművek motorterének átmosása elmaradt.

Ez pedig már nem pechsorozat, hanem a főváros és a BKV vezetésének súlyos alkalmatlanságát jelzi” – hívta fel a figyelmet Szepesfalvy Anna a budapesti közgyűlés Fidesz-KDNP-s képviselője.

Kijelentette: ki fogják kérni a porig égett buszok teljes dokumentációját, amiből egyértelműen kiderül, mikor volt az utolsó motortér-átmosás.

„Reméljük, erre hamarabb választ kapunk, mint hogy Karácsony Gergely visszatérjen szerény, 44 napos szabadságáról” – tette hozzá.

Szepesfalvy Anna kiemelte, hogy Karácsony Gergelyék ismét eltévesztették a fontossági sorrendet:

Buszok és az utasok biztonsága helyett inkább tanácsadókra, jutalmakra, céges autókra, Rákosrendezőre, elszúrt közbeszerzések százmilliós büntetéseire – és persze a 37 fős kommunikációs stábra – költik a pénzt.

„De sebaj, a 37 fős kommunikációs stáb biztos hamar megírja majd a főnökük nyaralása alatt is, hogy ez sem Karácsony Gergely hibája” – zárta gondolatait a politikus.

Kiemelt kép forrása: Facebook/Szepesfalvy Anna