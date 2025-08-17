Esővel és viharos széllel érkezik a front

Az erőteljes gomolyfelhő-képződés, illetve a fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk.

Záporok, zivatarok legkisebb eséllyel északnyugaton, legnagyobb számban pedig középen és keleten alakulnak ki. A zivatarokat lokálisan intenzív csapadék kísérheti. Az északi szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, de zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a szél – írja a HungaroMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.

Késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. A Dunántúlon többnyire derült lesz az ég, ugyanakkor másutt kezdetben még jellemzően közepesen vagy erősen felhős égre van kilátás. Ugyanakkor az éjszaka második felében csökken a felhőzet, de hajnalban kisebb körzetekben még továbbra is lehetnek erősen felhős részek. Zápor, zivatar főleg az éjszaka első részében az ország keleti tájain fordulhat elő, hajnalra a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. Az északias szél helyenként élénk lesz, zivatarok mentén szélerősödés is lehet. Hajnalra általában 14 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet, de a szélvédett, derült északi völgyekben ennél jóval hidegebb is lehet.

