Családi Élménysziget várja a látogatókat a Margitszigeten augusztus 19. és 20. között

Mozgás, zene, játék és családi élmények várják a látogatókat a Családi Élményszigeten augusztus 19. és 20. között a margitszigeti Nagyréten a Szent István Nap rendezvénysorozat keretében – közölték a szervezők vasárnap az MTI-vel.

A kétnapos esemény sportos, szórakoztató és edukatív programokkal várja a gyerekeket, felnőtteket és az aktív kikapcsolódás szerelmeseit – emelték ki a közleményben.

Mint írták, a látogatók az aktivitást kínáló programokon mindkét nap 9 és 17 óra között vehetnek részt, a foodtruck zóna pedig egészen 20 óráig kínál hagyományos és egészségtudatos ételeket.

A színpadi programok augusztus 19-én Kovács Ramóna sportinfluenszer bemelegítő edzésével és az Iszkiri Zenekar koncertjével indulnak.

A nap folyamán a sportfoglalkozások mellett Nagy Dani videóssal is találkozhatnak a látogatók, az esti órákban pedig Kefir és Horváth Tamás koncertjei gondoskodnak a jó hangulatról.

Augusztus 20-án reggel Rubint Réka edzése indítja a napot, délelőtt Farkasházi Réka és a Tintanyúl, este pedig Zoltán Erika, valamint a Band of StreetS is fellép.

Napközben Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázóval is lehetőség nyílik találkozni

– olvasható a közleményben.

A gyerekeket többek között légvár, trambulin és kézműves foglalkozás, a nagyobbakat pedig mászófal, szumó, sorversenyek, akadálypályák és élőcsocsó várja. A sportolni vágyók gerinctornán, saját testsúlyos edzésen, küzdősportokon és body and mind foglalkozásokon vehetnek részt. A prevenciós és regenerációs zónában a szakértők tanácsadással és állapotfelmérésekkel segítik az egészségmegőrzést.

A közleményben arra is kitértek, hogy a rendezvény minden programja ingyenesen látogatható.

Mint írták, a szervezők célja, hogy a Margitsziget szívében „tartalmas és értékteremtő élménytér valósuljon meg, ahol a mozgás, a zene és az aktív kikapcsolódás élményei maradandó emlékeket kínálnak minden látogatónak”.

A Szent István Nap programsorozattal kapcsolatos további információk a szentistvannap.hu weboldalon és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában olvashatók.

