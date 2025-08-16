Zivatarok árnyékolhatják be a szombati hőséget

A szinte zavartalanul napos időt követően a nap második felében már kissé határozottabb gomolyfelhő-képződés valószínű, a magasabbra tornyosuló gomolyfelhőkből pedig elsősorban késő délutántól, estétől alakulhat ki – jobbára kevés helyen, elsősorban az északnyugati tájakon – zápor, zivatar.

A Dunántúlon nagyobb területen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugatira, északira forduló szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik.

(Forrás: HungaroMet)

A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 39 fok között alakul. Késő estére 18 és 30 fok közé hűl le a levegő. Továbbra is képződhetnek gomolyfelhők, de alapvetően gyengén, helyenként közepesen felhős idő várható.

(Forrás: HungaroMet)

Elsősorban a Dunántúlon, majd később az északi és középső tájakon is előfordulhat néhol zápor, zivatar. Az északias szél élénk, egy-egy helyen erős lesz, zivatarok mentén is lehet szélerősödés.

(Forrás: HungaroMet)

Hajnalra általában 19 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet, de a szélvédett északi völgyekben hidegebb is lehet.

A kiemelt kép illusztráció. Kialakuló viharfelhők és esőcellák a Balaton felett (Fotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre)