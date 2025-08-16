Orbán Viktor: A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt

Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált az amerikai és az orosz elnök között zajlott alaszkai csúcstalálkozóra.
Kapcsolódó tartalom
A történelmi jelentőségű megbeszélésről a kormányfő pozitívan nyilatkozott, reményének adva hangot, hogy egy új korszak kezdődhet a két világhatalom viszonyában.
„Évekig néztük, ahogy a két legnagyobb atomhatalom felszámolja az együttműködésük kereteit és üzenget egymásnak. Ennek most vége. A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt”
– írta a miniszterelnök.
Orbán Viktor végezetül hozzátette: „Soha rosszabb hétvégét!”
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)