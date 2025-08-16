Menczer Tamás: Ha a világ két legnagyobb atomhatalmának vezetője beszél egymással, az jó

A csatatéren nincs megoldás és a tárgyalás hozza el a béke esélyét, ha pedig a világ két legnagyobb atomhatalmának vezetője beszél egymással, az jó – közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szombaton Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki megbeszélése kapcsán a Facebook-oldalán.

Menczer Tamás bejegyzésében a tárgyalások fontosságát hangsúlyozva emlékeztetett arra, hogy Trump tárgyalt Putyinnal, hétfőn pedig tárgyal Zelenszkijjel, továbbá szervezik a háromoldalú találkozót is Trump, Putyin és Zelenszkij között.

Aláhúzta, hogy a csatatéren nincs megoldás, ott csak halottak vannak, ezért tárgyalni kell, a tárgyalás ugyanis „csökkenti a harmadik világháború kockázatát” és elhozza a béke esélyét.

Rögzítette, hogy ha a világ két legnagyobb atomhatalmának vezetője beszél egymással, az nagyon jó, majd feltette azt a kérdést, hogy

„ki az a megveszekedett háborúpárti, aki ennek az ellenkezőjét állítja?”

A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt. Orbán Viktornak megint igaza lett – zárta sorait a kommunikációs igazgató.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón Szikszón 2025. május 14-én (Fotó: MTI/Vajda János)