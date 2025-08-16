Jön a felfrissülés: záporok és zivatarok érkeznek vasárnap

Még mindig magasnyomású légköri képződmény formálja Európa nagyobb részének időjárását, sokfelé napok óta tartó hőség uralkodik.

Általában száraz az idő, de a hegyek környezetében, illetve az Olaszország felett lévő magassági hidegörvény hatására a magasra törő gomolyfelhőkből helyenként kialakulnak záporok, zivatarok.

Észak-Európában azonban már kezdetét vette a változás.

Skandinávia fölé ciklon érkezett, amelynek hidegfrontja a balti országokat, valamint a Benelux államok partvidékét is elérte. Esőről, záporról többfelé érkezik jelentés, de néhol zivatarok is kialakulnak. A front mögött elkezdett visszaesni a hőmérséklet, Norvégiában a korábbi 27, 28 fokról nagy területen 20 fok alá süllyedt a hőmérséklet.

A Kárpát-medencébe is meghozza a felfrissülést az említett front, amelynek hatására – főként vasárnap – záporok, zivatarok is előfordulhatnak.

Ami hazánkat illeti, szombaton kevés, vasárnap már valamivel több gomoly- és fátyolfelhő zavarhatja a napsütést.

Reggelig csak helyenként fordulhat elő csapadék, majd vasárnap növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye: ekkor a Dunántúlon kisebb, keleten viszont nagyobb számban képződnek villámlással, lokálisan intenzív csapadékkal kísért csapadékgócok.

Az északira forduló szelet egyre nagyobb területen kísérik élénk, néhol erős lökések. Zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 19 és 24 fok között alakul, de a szélvédett északi völgyekben kissé hűvösebb lehet az idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 27 és 33 fok között alakul.

A kiemelt kép illusztráció.