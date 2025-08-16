Büntetőfékezés után üdítős palackkal dobta meg a szabályosan haladó autóst az ámokfutó BMW-s – VIDEÓ

Két olvasói felvétel is arra hívja fel a figyelmet, hogy nemcsak a szabályszegés, de sokszor maga a szabálykövetés is veszélyt jelenthet az utakon.

Az esetek egyike Budapesten, az Andrássy úton történt, ahol az éjfél után szabályosan közlekedő sofőrt egy agresszív autós előbb letolta, majd büntetőfékezéssel és tárgyi támadással is zaklatta.

„Pár hete, az Andrássyn jöttem éjfél után kicsivel. 50-nel a belső sávban mentem, mert a jobb oldali sávból folyamatosan kanyarodtak le az autók. Mögém ért egy hangos BMW, elkezdett tolni, majd legvillogott. Szinte egyből ezután kielőzött, majd büntetőfékezett kétszer.

Az Oktogonnál, amikor utolértem a lámpánál, megdobta a hátsó ablakomat egy nyitott üveg üdítővel. Előzmény nem volt, az első büntetőfékezésnél rávillogtam többször – talán ezt sem kellett volna” – írta a BpiAutósoknak a videót elküldő sofőr.

A másik eset Pest vármegyében, Mende és Sülysáp között zajlott augusztus 13-án délután. Az érintett autós itt is betartotta a szabályokat, mégis célponttá vált.

„Mende és Sülysáp között haladtam Sülysáp felé 2025.08.13-án. A felvételen látható furgonos egy jól belátható helyen, az előzést tiltó szakasz feloldásánál megelőzött és rámhúzta a kormányt. Amúgy Gyömrő óta mögöttem volt, nem előzött meg. Sebességhatáron autóztam végig”

– írta a másik sofőr.

Mindkét eset rávilágít egy veszélyes közlekedési jelenségre: a szabályosan haladó járművezető egyesek szemében akadály, sőt provokáció lehet, amit nem ritkán agresszív manőverekkel „torolnak meg”.

Kiemelt kép forrása: YouTube/BpiAutósok