Bemutatta a Budapesti Digitális Polgári Kör alapítótagjait Szentkirályi Alexandra

Mint írtuk, Orbán Viktor még július végi beszédében jelentette be a Digitális Polgári Körök létrehozását, amelyet „a civil szféra kiemelkedő képviselőivel” együtt hoznak létre.
A beszéd után elérhetővé vált a Digitális Polgári Körök honlapja is, amelyen az is látható, hogy kik az egyes számú Digitális Polgári Kör tagjai.
Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke szombaton a budapesti kör alapítótagjait mutatta be:
- Almássy Kornél – közlekedési szakértő, egyetemi docens, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője,
- Czakó Julianna – Junior Prima- és Domján Edit-díjas színésznő, a Thália Színház tagja,
- Kökény Zoltán – a Péterfy Sándor utcai kórház főigazgatója,
- Lánszki Regő – országos főépítész, államtitkár,
- Fürjes Balázs – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, korábban Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár,
- Molnár Csaba Gábor – fenntarthatósági és ESG-szakember,
- Szalai Piroska – miniszterelnöki főtanácsadó,
- Szepesfalvy Anna – fővárosi közgyűlési képviselő, a XXII. kerület korábbi alpolgármestere,
- Tibolya Péter – jogász, öttusázó, az olimpiai bajnok Gulyás Michelle edzője,
Bejegyzése végén Szentkirályi megköszönte, hogy elfogadták a felkérését, és „segítenek közösen megvitatni Budapest legégetőbb kérdéseit, valamint kitalálni a főváros jövőjét!”
„Most rajtatok a sor – hívjátok meg ismerőseiteket is, és regisztráljatok a dpkor.hu oldalon!” – zárta gondolatait.
Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)