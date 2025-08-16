Bemutatta a Budapesti Digitális Polgári Kör alapítótagjait Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán felsorolta, és röviden be is mutatta a Budapesti Digitális Polgári Kör alapítótagjait.

Mint írtuk, Orbán Viktor még július végi beszédében jelentette be a Digitális Polgári Körök létrehozását, amelyet „a civil szféra kiemelkedő képviselőivel” együtt hoznak létre.

A beszéd után elérhetővé vált a Digitális Polgári Körök honlapja is, amelyen az is látható, hogy kik az egyes számú Digitális Polgári Kör tagjai.

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke szombaton a budapesti kör alapítótagjait mutatta be:

Almássy Kornél – közlekedési szakértő, egyetemi docens, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője,

Czakó Julianna – Junior Prima- és Domján Edit-díjas színésznő, a Thália Színház tagja,

Kökény Zoltán – a Péterfy Sándor utcai kórház főigazgatója,

Lánszki Regő – országos főépítész, államtitkár,

Fürjes Balázs – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, korábban Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár,

Molnár Csaba Gábor – fenntarthatósági és ESG-szakember,

Szalai Piroska – miniszterelnöki főtanácsadó,

Szepesfalvy Anna – fővárosi közgyűlési képviselő, a XXII. kerület korábbi alpolgármestere,

Tibolya Péter – jogász, öttusázó, az olimpiai bajnok Gulyás Michelle edzője,

Bejegyzése végén Szentkirályi megköszönte, hogy elfogadták a felkérését, és „segítenek közösen megvitatni Budapest legégetőbb kérdéseit, valamint kitalálni a főváros jövőjét!”

„Most rajtatok a sor – hívjátok meg ismerőseiteket is, és regisztráljatok a dpkor.hu oldalon!” – zárta gondolatait.

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)