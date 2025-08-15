Már a Városmajort is birtokba vette egy népes vaddisznó csapat – VIDEÓ

Csütörtök éjszaka egy népes vaddisznócsapatot kaptak lencsevégre a a Városmajorban.

Elszaporodtak a lakott területeken garázdálkodó vaddisznók a XII. kerületben, a vadállatok akadályozzák a közlekedést, széttúrják a kukákat, magánkertekben portyáznak. Egyre több közösségi médiában publikált felvétel bizonyítja, hogy már nem csak az erdős területeken, hanem játszótereken, parkokban fő utakon is csapatokba verődve kóborolnak a helyieket rettegésben tartó vadak.

Egy friss videó tanúsága szerint már a Városmajort is birtokba vette egy népes vaddisznó csapat.

A kerület vezetése az elmúlt hónapokban tehetetlenül szemlélte a vaddisznók térnyerését, majd bejelentették, hogy az állatok kilövése helyett humánusabb módszert támogatnának, például a disznók csoportos befogását, ám egyelőre úgy fest, a Kétfarkú Kutya Párt által vezetett önkormányzat továbbra is tétlenül nézi a problémát.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Komka Péter)