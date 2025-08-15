Lakástűzben meghalt egy idős ember Tatabányán

Dóka Imre azt írta: a tatabányai Ifjúság utcában gyulladt ki péntek délután egy társasházi lakás. A tűz a második emeleti ingatlan szobájában keletkezett, berendezési tárgyak égtek.
A tűzoltók hamar megfékezték a lángokat, de a sűrű füsttel telített ingatlan szobájában egy idős ember holttestét találták meg.
A tűz keletkezési körülményeinek feltárása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít – tette hozzá a szóvivőhelyettes.
A katasztrófavédelem korábbi tájékoztatása szerint az esethez a város hivatásos tűzoltóságának négy egysége, valamint a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult ki. A lépcsőház megtelt füsttel, a lakók bezárkóztak, kiürítésre nem volt szükség.
A kiemelt kép illusztráció.