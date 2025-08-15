Kitart a forróság a mai napon is, nem lesz enyhülést hozó csapadék

Kép forrása: met.hu
Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.
A hőmérséklet délután 33, 38, késő este 18, 30 fok között várható.
Kép forrása: met.hu
Felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk, gyenge légmozgással. Hajnalra általában 15 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb, vízpartok közelében, nagyobb városokban és a magasabban fekvő helyeken melegebb idő valószínű.
Kép forrása: met.hu
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: MTI/EPA/ANSA/Ciro Fusco