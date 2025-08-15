Műsorújság
Kitart a forróság a mai napon is, nem lesz enyhülést hozó csapadék

Szerző: hirado.hu
2025.08.15. 07:34

| Szerző: hirado.hu
Túlnyomóan felhőtlen vagy derült lesz az ég. Csapadék nem várható – tájékoztat a HungaroMet.
Kép forrása: met.hu

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A hőmérséklet délután 33, 38, késő este 18, 30 fok között várható.

Kép forrása: met.hu
Felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk, gyenge légmozgással. Hajnalra általában 15 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb, vízpartok közelében, nagyobb városokban és a magasabban fekvő helyeken melegebb idő valószínű.
Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: MTI/EPA/ANSA/Ciro Fusco

