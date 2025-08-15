Kocsis Máté leleplezte Magyar Péter álhír-kampányát a fehérvári kórház ellen

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője legújabb bejegyzésében azzal vádolta a Tisza-Párt elnökét, hogy álhír-kampányt folytat a fehérvári kórházzal szemben. Szerinte Magyar Péter személyesen is meglátogatta az intézményt, ám szembesült azzal, hogy korábbi állításai nem felelnek meg a valóságnak.

Kocsis Máté a közösségi oldalán azt írta: „Amikor a Telex szerint még Magyar Péter sem mocskolja eléggé a kormányt.” A frakcióvezető szerint a Tisza Párt elnöke álhír-kampányt indított a fehérvári kórház ellen, és tegnap személyesen is odament, hogy ellenőrizze a körülményeket. A látogatás során azonban rá kellett jönnie, hogy korábbi állításai nem igazak.

A bejegyzésben Kocsis felidézte a Telex egyik újságírója és Magyar Péter közti beszélgetést is, amelyet a lap eddig nem tett közzé.

A beszélgetés során a Telex az alábbiakat kérdezte: „És amúgy milyen állapotokat látott itt? Mondta, hogy ez egy modern kórház, de hogy körülnézett? Hogy néztek ki a szobák, a folyosó, mosdók?”

Magyar Péter erre így válaszolt:

„Ez egy modern épület, elvileg minden kórterem klimatizált, és amely két mosdót én megtekinthettem, az az országos átlaghoz képest tiszta volt, és kétfajta alkoholos fertőtlenítő is volt, és egy papírlapra, amit lefotóztam, ki is van nyomtatva, hogy nem ivóvíz. Ez így nézett ki (fotót mutat), ott a nem ivóvíz, de tisztálkodásra alkalmas, és láthatóan van két fertőtlenítő. Én ilyennel még más kórházakban nem találkoztam, mikor bejártuk nagyon sok magyar kórház épületeit. Úgyhogy szerintem önmagában a körülmények kívülről vagy belülről nézve optimálisak, sokkal optimálisabbak, mint a magyar kórházakban. Itt a vezetékrendszerrel lehet a probléma.”

Kocsis Máté szerint a beszélgetés rávilágít arra, hogy Magyar Péter korábbi állításai nem felelnek meg a valóságnak. „Nem volt elég terhelő a kórházra, vagy a kormányra nézve, szóval még a MAN szavait is elhallgatják, ha felkenődik a falra” – tette hozzá a frakcióvezető hangsúlyozva, hogy ez a beszélgetés nem jelent meg a Telexen.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)