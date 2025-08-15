Így oltották a lánglovagok az égő buszt az M0-ás autóútnál – VIDEÓ

Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, az autóbusz már teljes egészében lángolt, az oltási munkálatokról exkluzív felvételt tett közé a katasztrófavédelem.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy teljes egészében égett csütörtökön egy autóbusz az M0-s autóút déli szektorában, az M7-es autópálya csomópontjánál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. Az esetről és az oltási munkálatokról exkluzív felvételt tett közé a katasztrófavédelem.

„Menet közben kigyulladt egy autóbusz tegnap a kora esti órákban az M0-s autóút és az M7-es autópálya találkozásánál” – idézte fel a közösségi médiában publikált bejegyzésében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

„Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, az autóbusz már teljes egészében égett. A törökbálinti, az érdi hivatásos és a budaörsi önkéntes tűzoltók több vízsugárral eloltották a lángokat, visszahűtötték a felhevült fém alkatrészeket, majd átvizsgálták a kiégett járművet” – részletezték.

Személyi sérülés szerencsére nem történt, a buszon utazó tizenöt felnőtt és kilenc gyermek még időben elhagyta a járművet.

Kiemelt kép forrása: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldala