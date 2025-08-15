Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Hat kiló kokainnal landolt Ferihegyen egy magyar nyugdíjas

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: Index.hu
2025.08.15. 19:16

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Egy 70 éves magyar nyugdíjas férfi kézipoggyászában több mint hat kiló kokaint találtak a pénzügyőrök a ferihegyi repülőtéren.

Az idős férfi még július végén érkezett haza Ecuadorból – Isztambulon keresztül – Magyarországra. A rendőrség jelzése alapján azonban kiemelték a tömegből a pénzügyőrök, akik átkutatták a poggyászát és megtalálták a fogászati készülékben elrejtett kokaint – számolt be az Index.hu.

Kapcsolódó tartalom

A magyar nyugdíjast jelentős mennyiségű kábítószer birtoklásával gyanúsítják, ha bűnösnek találják, akár 20 év börtönt is kaphat.

A lefoglalt kokain feketepiaci értéke nagyjából 200 millió forint.

Az idős férfi azt állítja, nem tudta mi van a csomagban, amelynek szállításával az interneten bízták meg.

Az útiköltségét a megrendelők fizették, a csomagot pedig Új-Zélandra kellett volna eljuttatnia.

A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását, ám a megbízó(k) felkutatása még folyamatban van.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció.  (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

bíróságkábítószerkokain Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Ajánljuk még

 