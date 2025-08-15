Hat kiló kokainnal landolt Ferihegyen egy magyar nyugdíjas

Egy 70 éves magyar nyugdíjas férfi kézipoggyászában több mint hat kiló kokaint találtak a pénzügyőrök a ferihegyi repülőtéren.

Az idős férfi még július végén érkezett haza Ecuadorból – Isztambulon keresztül – Magyarországra. A rendőrség jelzése alapján azonban kiemelték a tömegből a pénzügyőrök, akik átkutatták a poggyászát és megtalálták a fogászati készülékben elrejtett kokaint – számolt be az Index.hu.

A magyar nyugdíjast jelentős mennyiségű kábítószer birtoklásával gyanúsítják, ha bűnösnek találják, akár 20 év börtönt is kaphat.

A lefoglalt kokain feketepiaci értéke nagyjából 200 millió forint.

Az idős férfi azt állítja, nem tudta mi van a csomagban, amelynek szállításával az interneten bízták meg.

Az útiköltségét a megrendelők fizették, a csomagot pedig Új-Zélandra kellett volna eljuttatnia.

A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását, ám a megbízó(k) felkutatása még folyamatban van.

