Hat kiló kokainnal landolt Ferihegyen egy magyar nyugdíjas

Az idős férfi még július végén érkezett haza Ecuadorból – Isztambulon keresztül – Magyarországra. A rendőrség jelzése alapján azonban kiemelték a tömegből a pénzügyőrök, akik átkutatták a poggyászát és megtalálták a fogászati készülékben elrejtett kokaint – számolt be az Index.hu.
A magyar nyugdíjast jelentős mennyiségű kábítószer birtoklásával gyanúsítják, ha bűnösnek találják, akár 20 év börtönt is kaphat.
A lefoglalt kokain feketepiaci értéke nagyjából 200 millió forint.
Az idős férfi azt állítja, nem tudta mi van a csomagban, amelynek szállításával az interneten bízták meg.
Az útiköltségét a megrendelők fizették, a csomagot pedig Új-Zélandra kellett volna eljuttatnia.
A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását, ám a megbízó(k) felkutatása még folyamatban van.
