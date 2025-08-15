Eltemették Schmuck Andort, több százan kísérték utolsó útjára

A Fiumei úti sírkert ravatalozójában vettek végső búcsút Schmuck Andortól. A család és a szervezők döntése alapján
az esemény nyilvános volt, így hatalmas tömeg gyűlt össze.
Százak érkeztek a szertartásra, többek között ott volt Zámbó Árpi, Schobert Norbi, Mága Zoltán és jelen voltak Schmuck volt feleségei Eszter és Krisztin is – számolt be az Index.hu.
Pályatársak, civil szervezetek és családtagokkísérték utolsó útjára a politikust, a Tisztelet Társaságának alapítóját.
A búcsúztatáson barátja, Nyári Károly mondott beszédet.
Kiemelt kép forrása: Schmuck Andor közösségi oldala