Elhunyt Parcsami Gábor író, költő, újságíró, az MTI egykori munkatársa. Augusztus 14-én, még a 60. születésnapja előtt, váratlanul ragadta el a halál.

„Nézd azt a dagi kis költőt, verset fabrikál / a pályaudvar huzatcsöndjében […] Fehér arcán véres könnycseppek gurulnak végig, / az ajka felrepedt” – még meg sem ismerhettük igazán, s már elragadta tőlünk a halál Parcsami Gábor költőt, drámaírót, aki töb mint egy évtizedig az MTI munkatársa is volt. (Fent idézett verssorai Garzonmagány című kötetében jelentek meg.)

Az 1965. szeptember 10-én, Győrött született Parcsami, akit sokan újságíróként ismertek meg, könyvtárosi végzettséggel rendelkezett, többek között az Unio című lap, a Kráter Műhely Egyesület,

az Esti Hírlap, a Pesti Hírlap, az Új Magyarország és a Magyar Nemzet munkatársa volt.

Sajtófőnökként dolgozott a Budafoki Önkormányzatnál, helyi lap főszerkesztője volt az Otthonunk Kőbánya című helyi újságnál. Az MTI-ben felelős szerkesztő volt, és kapcsolattartó a Külföldi magyar sajtószolgálatnál.

A távirati iroda munkatársa volt 2013-tól 2024-ig.

Irodalmi munkássága kiterjedt volt, publikált verseket, monodrámát, szellemes „lovagregényt” – műveit közölte más orgánumok mellett a Hitel, a Kapu, az Élet és Irodalom, a Polisz és a Magyar Napló is.

Fontosabb művei:

Gyermekcsontok (Unio szerkesztőség) 1991,

Zanzánia (Folyam Alapítvány) 1992,

Vigyél haza (Omnis Fabula) 1993

Orgyánia (Rím Könyvkiadó) 2001

Fehérlábú cigányok (Tordas Kiadó) 2017

Garzonmagány (Cédrus művészeti Alapítvány) 2025

A Fehérlábú cigányok című monodrámában a Parcsami – saját családjuk története alapján – a Felvidékről kitelepített magyar családok kálváriáját dolgozta fel. Utolsó kötete, a Garzonmagány mély líraiságával a 20. század magyar klasszikusait idézte.

Parcsami Gábor 1988 óta volt nős – felesége, fiúgyermeke és 7 hónapos unokája gyászolja.