Baj van a Keleti pályaudvarnál, akadozik a vonatok közlekedése

Azt írták, a szakemberek már dolgoznak a hiba beazonosításán és kijavításán.
A Keleti pályaudvarról induló, valamint oda érkező járatok esetén addig hosszabb menetidőre kell számítani.
A tájékoztatás szerint az újszászi vonal elővárosi járatai a Keleti pályaudvar helyett Rákosról indulnak és oda is érkeznek.
A pénteki meghibásodás mellett a keletin át közlekedőknek érdemes figyelembe venniük azt is, hogy augusztus végén négy hétre lezárják a pályaudvart felújítás miatt.
Kiemelt kép: a MÁV-START Zrt. kétszintes Stadler KISS típusú vonata a Keleti pályaudvaron. MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba.