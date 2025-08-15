Műsorújság
Baj van a Keleti pályaudvarnál, akadozik a vonatok közlekedése

2025.08.15. 16:49

| Szerző: hirado.hu
Biztosítóberendezési hiba lassítja a vonatok fogadását és indulását a budapesti Keleti pályaudvarnál – közölte a Mávinform péntek délután a honlapján.

Azt írták, a szakemberek már dolgoznak a hiba beazonosításán és kijavításán.

A Keleti pályaudvarról induló, valamint oda érkező járatok esetén addig hosszabb menetidőre kell számítani.

A tájékoztatás szerint az újszászi vonal elővárosi járatai a Keleti pályaudvar helyett Rákosról indulnak és oda is érkeznek.

A pénteki meghibásodás mellett a keletin át közlekedőknek érdemes figyelembe venniük azt is, hogy augusztus végén négy hétre lezárják a pályaudvart felújítás miatt.

Kiemelt kép: a MÁV-START Zrt. kétszintes Stadler KISS típusú vonata a Keleti pályaudvaron. MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba.

 

