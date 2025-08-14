Újabb busz gyulladt ki Budapesten, ezúttal a XII. kerületben kapott lángra a jármű

Mire odaértek a helyszínre, a jármű már nem lángolt, mert a buszvezetőnek sikerült eloltania a tüzet addigra.

A katasztrófavédelem közölte, hogy a tűzoltók egy vízsugárral hűtötték vissza a felhevült motorteret, valamint az alkatrészeket.

A katasztrófavédelem arróls is tájékoztatta lapunkat, hogy csütörtök reggel, szintén a XII. kerületben gyulladt ki egy busz, mégpedig a Farkasréti temetőnél, a Németvölgyi úton.

A történtek után Karácsony Gergely főpolgármester azonnali vizsgálatra szólította fel a BKV-t. A hirado.hu arról is hírt adott, hogy kigyulladt egy menetrend szerint közlekedő BKK busz a budapesti Németvölgyi úton csütörtök reggel. Egy olvasónk fényképeket is küldött az esetről. Szerdán is égett egy busz, akkor a főváros V. kerületében

Kiemelt kép: Lángoló busz a budapesti V. kerületben (Fotó: Facebook/ Szentkirályi Alexandra)