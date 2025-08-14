Szijjártó Péter: Az Európai Unió nem világpolitikai tényező már

„Az elmúlt 3,5 évben egy rossz, káros, hibás, veszélyes stratégiát folytatott Brüsszel, a brüsszeli vezetők nem békestratégiát, hanem egy háborús stratégiát folytattak” – fogalmazott csütörtökön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Harcosok órája című műsorban.

Szijjártó Péter a műsorban az MTI beszámolója szerint elmondta, hogy a brüsszeli vezetők háborús stratégiát folytattak, „folyamatosan hordták, hordják az olajat a tűzre, és ezzel a háború meghosszabbításához, az európai-orosz kapcsolatok már-már kibékíthetetlenné tételéhez vezettek és az európai biztonságot aláásták”. A miniszter úgy látja, ennek az a következménye, hogy az Európai Unió elveszítette a lehetőséget, hogy önmaga dönthessen és határozhasson a saját jövőjéről és sorsáról. Mint mondta, „Európa sorsáról nem Európa, nem az európaiak, pláne nem az Európai Unió és nem Brüsszel dönt, mert megszűnt világpolitikai tényezőnek lenni.”

Szijjártó Péter szerint az Európai Unió az elmúlt 3 és fél évben nem tudta megállítani az európai kontinens szívében zajló háborút, sőt szerinte döntő felelőssége van abban, hogy ez a fegyveres konfliktus még most is zajlik. A külügyminiszter azt is kijelentette, hogy a háborút le lehetett volna zárni a kitöréstől számított másfél hónapon belül, hogyha azt a dokumentumot, amit már parafáltak az oroszok és az ukránok, végrehajtották volna és a rendezés alapjának tekintették volna.

Szijjártó Péter szerint ehhez képest Nyugat-Európa „rávette, rákényszerítette az ukránokat harcok folytatására.” „Ezt békepártiságnak nevezni azért az elég durva” – fogalmazott, hozzátéve: az európai vezetők legutóbbi nyilatkozata, amelyet egyedül Magyarország nem írt alá, nem a békét szorgalmazza, hanem megpróbálja aláaknázni a békéhez vezető utat. A tárcavezető rámutatott, mindaddig, amíg a legnagyobb hatalmak vezetői képesek egymással személyesen beszélni, addig az esetleges III. világháború esélye kisebb ahhoz képest, mint ha nem beszélnének egymással.

A tárcavezető álláspontja szerint ezért volt rendkívül felelőtlen és veszélyes, hogy az előző demokrata amerikai elnök nem volt hajlandó beszélni az orosz elnökkel, és ezért nagyon veszélyes, hogy az európai vezetők sem hajlandók beszélni Oroszország vezetőjével. Szijjártó Péter szerint gondolhat bárki bármit a háborúról, az orosz viszonyokról, magáról az orosz elnökről, de egy dologban mindenki biztos lehet:

„Európa jövőbeni biztonságos működéséhez az Oroszországgal való partnerség elengedhetetlen. És nem politikai okokból elengedhetetlen, hanem földrajzi okokból ”

– jelentette ki Szijjártó Péter.

A miniszter reagált arra a szerdai, az ukrán biztonsági szolgálat korábbi vezetője által írt véleménycikkre, amely Orbán Viktort orosz kémnek tartotta, és hangsúlyozta: ma az ukrán külpolitikai törekvések közül az egyik legfontosabb az, hogy Magyarországon jövőre a Tisza Párt nyerje a parlamenti választást. Megjegyezte: „Kijevben pontosan tudják, hogy ha Magyarországon nem nemzeti kormány lesz, hanem egy brüsszeli bábkormány lép hivatalba, akkor az azonnal beengedi Ukrajnát az Európai Unióba, azonnal fegyvereket és pénzt küld Kijevbe, azonnal háromszor-négyszer-ötször annyiért vesz majd energiát.”

Szijjártó Péter megemlítette, hogy az ukrán törekvés egybeesik a brüsszeli törekvésekkel, hiszen Brüsszelben sem csinálnak titkot abból, hogy ki az új arca Magyarországnak, hiszen Manfred Weber ezt nyíltan felvállalta az Európai Parlament ülésén. Mint mondta, „a legfontosabb brüsszeli és ukrán politikai célja jelenleg a külpolitikában az, hogy minket, a jelenlegi magyar kormányt megbuktassák, és a Tiszát hatalomba segítsék a következő parlamenti választáson.”

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)