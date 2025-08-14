Rákkeltő hatású, veszélyes konyhai eszközt hívnak vissza a magyar boltokból

Rákkeltő anyag kioldódásának veszélye miatt a TEDi Árukereskedelmi Kft. az általa forgalmazott Habkanál elnevezésű termék visszahívását kezdeményezte – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) csütörtökön az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a konyhai eszközben a határértéket meghaladó primer aromás aminok (PPA) kioldódását mutatták ki, ami azért veszélyes, mert a vegyület élelmiszerbe kerülve rákkeltő, karcinogén hatású lehet.

A termékvisszahívás a Habkanál elnevezésű terméket érinti,

amelyet 2023. decembertől idén június 13-áig értékesítettek.

Az NKFH arra kéri a fogyasztókat, hogy a terméket ne használják. A visszagyűjtött eszközök megsemmisítését vagy elszállítását nyomon követik – tették hozzá.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó forrása: Tedi.com)