Különleges ötlábú őzbakot ejtett el egy osztrák vadász Székkutason. Az állat plusz végtagján köröm és fűköröm is volt.

„Augusztus 1-jén osztrák vendégvadászunk, Jürgen Jansenberger érkezett hozzánk, a Székkutasi Petőfi Vadásztársasághoz őzbakvadászatra – és már az első kimenetelnél ritka szerencse kísérte! Terítékre hozott egy ötlábú őzbakot….A baknak egy plusz végtag nőtt a comb belső oldalán, amin még köröm és fűköröm is volt!” – számolt be a különleges trófeáról közösségi oldalán a Kaszaperi-Végegyházi Földtulajdonosok Vadásztársaság.

Bejegyzésükben kiemelték, hogy a szokatlan rendellenesség ellenére a bak teljesen egészségesnek tűnt, nem viselt torz agancsot, és a mozgását sem akadályozta.

Az agancsát körülbelül 350 grammosra becsülték.

„A bakot Soós Tibor, a terület hivatásos vadásza már évek óta ismerte, így különös jelentőséggel bírt ez az elejtés” – írták.

