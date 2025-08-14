Műsorújság
Orbán Viktor: Végleg megálljt parancsolunk az online gyűlöletkultúra terjedésének

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.08.14. 09:16

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Valóságos digitális forradalom van kibontakozóban Magyarországon – értékelt közösségi oldalán a miniszterelnök.

Orbán Viktor a posztjában felidézte:

„A csendes, hazaszerető többség megelégelte a baloldal ámokfutását és a tiszás álprofilok őrjöngését a közösségi médiában.

A Digitális Polgári Kör égisze alatt közösen végleg megálljt parancsolunk az online gyűlöletkultúra terjedésének.”

A kormányfő közölte: „Ennek érdekében a mai napon a több mint 1200 DPK alapítási kérelem közül 500-at pozitív elbírálásban részesítettünk, így számukra engedélyezzük Digitális Polgári Kör megalapítását. Ha még nem csatlakoztál, lépj be közénk a honlapon: https://dpkor.hu

Hajrá, Digitális Polgári Körök!”

– zárta posztját Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)

