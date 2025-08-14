Műsorújság
Orbán Balázs: Brüsszel a magyar ellenzéki pártokkal összejátszva pénzzel zsarolja az országot

Szerző: hirado.hu
2025.08.14. 14:53

Szerző: hirado.hu
Beavatkozni nem közleményekkel szokás – reagált közösségi oldalán a miniszterelnök politikai igazgatója arra a szakértői megszólalásra, mely szerint az orosz hírszerzés Magyarországról szóló közleménye durva beavatkozás hazánk belügyeibe.

Hatalomváltást akar elérni Magyarországon az Európai Bizottság – állítja az orosz hírszerzés szerdán megjelent közleménye. Több ellenzéki szakértő szerint ezzel Moszkva beavatkozott a magyar belügyekbe, konkrétan a választási küzdelembe.

Erre írta Orbán Balázs, hogy „Beavatkozni nem közleményekkel szokás, hanem pénzzel. Az ellenzéki „szakértőnek” persze fel sem tűnik, hogy

Brüsszel a magyar ellenzéki pártokkal összejátszva pénzzel zsarolja az országot, és dokumentáltan külföldről finanszírozták, sőt ma is finanszírozzák az ellenzéki médiát és politikai kampányaikat.

Szégyen és gyalázat!” – zárta a posztját a miniszterelnök politikai igazgatója.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem Hogy áll a globalista-szuverenista küzdelem? címû panelbeszélgetésén az erdélyi Tusnádfürdõn 2025. július 24-én – MTI/Kátai Edit

