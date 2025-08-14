Orbán Balázs: Brüsszel a magyar ellenzéki pártokkal összejátszva pénzzel zsarolja az országot

Hatalomváltást akar elérni Magyarországon az Európai Bizottság – állítja az orosz hírszerzés szerdán megjelent közleménye. Több ellenzéki szakértő szerint ezzel Moszkva beavatkozott a magyar belügyekbe, konkrétan a választási küzdelembe.
Erre írta Orbán Balázs, hogy „Beavatkozni nem közleményekkel szokás, hanem pénzzel. Az ellenzéki „szakértőnek” persze fel sem tűnik, hogy
Brüsszel a magyar ellenzéki pártokkal összejátszva pénzzel zsarolja az országot, és dokumentáltan külföldről finanszírozták, sőt ma is finanszírozzák az ellenzéki médiát és politikai kampányaikat.
Szégyen és gyalázat!” – zárta a posztját a miniszterelnök politikai igazgatója.
Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem Hogy áll a globalista-szuverenista küzdelem? címû panelbeszélgetésén az erdélyi Tusnádfürdõn 2025. július 24-én – MTI/Kátai Edit