Lezárult a nyomozás a halálos balesetet okozó moldovai embercsempész ügyében; a férfi tavaly áprilisban két ember halálát okozta autójával a 4-es főút Liszt Ferenc-repülőtérre vezető szakaszán – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtökön a rendőrség honlapján.

A BRFK felidézte, a gyanúsított bolgár rendszámú személygépkocsijával 2024. április 18-án este összeütközött egy szemből, majd egy másik, szintén szemből érkező autóval a reptéri úton a XVIII. kerületi Billentyű utcánál. Az egyik vétlen gépkocsit vezető középkorú férfi és utasa, egy nő a helyszínen meghalt, a másikban ketten könnyebben sérültek.

A külföldi rendszámú jármű vezetője és utasai elmenekültek. A rendőrség a baleset okozója és az utasai után hajtóvadászatot indított. A nyomozás során kiderült, hogy a járművet a vezetője a baleset idején embercsempészésre használta. Az utasok közül hét nepáli állampolgárral szemben jelenleg is elfogatóparancs van érvényben segítségnyújtás elmulasztása miatt.

A nyomozás során a rendőrök azonosították a baleset okozóját, egy 22 éves moldovai állampolgárságú férfit, aki ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki. A férfit a román hatóságok fogták el 2024 novemberében illegális határátlépés során.

A külföldi állampolgárt a fővárosi nyomozók decemberben gyanúsítottként hallgatták ki embercsempészés és segítségnyújtás elmulasztása bűntett, valamint halálos közúti baleset gondatlan okozása vétség gyanúja miatt. A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását; a gyanúsított beismerő vallomást tett.

A BRFK a napokban fejezte be a nyomozást és az iratokat vádemelési javaslattal küldte meg az ügyészségnek.

Kapcsolódó tartalom Fokozódik a migrációs nyomás a déli határon Idén eddig 6800 határsértőt fogtak el a hatóságok.

Kiemelt kép: Ütközésben összeroncsolódott személygépkocsi a XVIII. kerületben, a 4-es fõút Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtérre vezetõ szakaszán 2024. április 18-án. A balesetben két ember meghalt, miután egy, a város irányába haladó, bolgár rendszámú személygépkocsi ütközött egy szemben közlekedõ, majd egy mögötte érkezõ magyar rendszámú autónak. A szembõl érkezõ magyar rendszámú kocsiban egy középkorú férfi és nõ a helyszínen életét vesztette, a külföldi rendszámú jármû vezetõje és utasai elmenekültek, a mögöttük érkezõ autóban ketten – az elsõdleges adatok szerint könnyebben – sérültek meg. MTI/Mihádák Zoltán.