Kigyulladt egy autóbusz az M0-son, torlódik a forgalom

Az M0-áson történt tűzről írták,
a baleset miatt a 4-es kilométernél csak egy sávon haladnak a járművek, torlódik a forgalom, és az ellenkező irányban is lassítja a forgalmat a sok nézelődő.
Szerdán és csütörtökön Budapesten is kigyulladt több autóbusz.
Azonnali és teljes flottavizsgálatot rendelt el a BKV, miután újabb busz gyulladt ki Budapesten
A rendszeres ellenőrzéseken kívüli, azonnali, teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot rendelt el valamennyi autóbuszára a BKV Zrt., miután két nap alatt két jármű gyulladt ki, egynek pedig füstölt a motortere.
Vecsésen szintén csütörtök délután keletkezett tűz: mintegy kilenc hektáron száraz gaz, aljnövényzet és bozótos égett. A tüzet eloltották, de elhúzódó utómunkálatokra lehet számítani – közölte a katasztrófavédelem csütörtök este az MTI-vel.
A tájékoztatás szerint az utómunkálatokat a vecsési Széchenyi utcánál végzik, ahol a tűz épületeket is veszélyeztetett.
A fővárosi hivatásos és a fővárosi, a fóti, a nagytarcsai, a rózsadombi, valamint a gyáli önkéntes tűzoltók 12 vízsugárral, puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat.
A munkálatok a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlanak.
