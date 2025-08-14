Kigyulladt egy autóbusz az M0-son, torlódik a forgalom

Kigyulladt egy autóbusz az M0-s autóút déli szektorában, az M7-es autópálya csomópontjánál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon – közölte az Útinform csütörtök este a honlapján. Mindeközben Vecsésen több hektáron kapott lángra az aljnövényzet.

Az M0-áson történt tűzről írták,

a baleset miatt a 4-es kilométernél csak egy sávon haladnak a járművek, torlódik a forgalom, és az ellenkező irányban is lassítja a forgalmat a sok nézelődő.

Szerdán és csütörtökön Budapesten is kigyulladt több autóbusz.

Vecsésen szintén csütörtök délután keletkezett tűz: mintegy kilenc hektáron száraz gaz, aljnövényzet és bozótos égett. A tüzet eloltották, de elhúzódó utómunkálatokra lehet számítani – közölte a katasztrófavédelem csütörtök este az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint az utómunkálatokat a vecsési Széchenyi utcánál végzik, ahol a tűz épületeket is veszélyeztetett.

A fővárosi hivatásos és a fővárosi, a fóti, a nagytarcsai, a rózsadombi, valamint a gyáli önkéntes tűzoltók 12 vízsugárral, puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat.

A munkálatok a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlanak.

