Karácsony Gergely haladéktalan tájékoztatást kért a BKV-tól a Budapesten kigyulladt buszok ügyében

Szerző: Balázsi Levente
2025.08.14. 11:53

Szerző: Balázsi Levente
Karácsony Gergely főpolgármester szerint azonnali kivizsgálást igényel az, hogy két nap alatt két BKV-busz is kigyulladt Budapesten.

A főpolgármester csütörtökön Facebook-oldalán azt írta: csütörtökön ismét kigyulladt egy busz, de szerencsére sem szerdán, sem csütörtökön nem sérült meg senki. „A kollégáink gyorsan és szakszerűen intézkedtek” – emelte ki.

Mint írta, 2022 óta nem volt rá példa, most azonban két nap alatt két busz is kigyulladt, ami álláspontja szerint „azonnali vizsgálatot igényel”. Hozzátette, hogy haladéktalan tájékoztatást kért a BKV vezetésétől, és felkérte őket a szükséges lépések megtételére.

A főpolgármester bejegyzésében kiemelte: „a legfontosabb számunkra az utasok és a dolgozók biztonsága – mindent megteszünk azért, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő Budapesten”. „Vigyázzunk egymásra” – zárta bejegyzését Karácsony Gergely.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Purger Tamás)

