Ismét ránk tör a kánikula, az érkező hőség mindenkit próbára tesz

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a keleties szél.

Felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk, gyenge légmozgással. Hajnalra általában 13 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, vízpartoknál, belterületeken és a magasabban fekvő helyeken melegebb idő valószínű.