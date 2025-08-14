Műsorújság
Ismét ránk tör a kánikula, az érkező hőség mindenkit próbára tesz

Szerző: hirado.hu
2025.08.14. 06:50

| Szerző: hirado.hu
Folytatódik a felhőtlen, napos száraz idő – írja a HungaroMet.
Kép forrása: met.hu

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a keleties szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 32, 37 fok között várható.

Kép forrása: met.hu

Késő estére 19 és 27 fok közé hűl le a levegő.

Felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk, gyenge légmozgással. Hajnalra általában 13 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, vízpartoknál, belterületeken és a magasabban fekvő helyeken melegebb idő valószínű.
Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: MTI/Kocsis Zoltán

