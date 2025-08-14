Műsorújság
Horrorbaleset a benzinkúton: agyonnyomta az elszabaduló teherautó a huszonéves fiút Előszálláson

Szerző: hirado.hu
Forrás: Feol.hu
2025.08.14. 22:34

Szőrnyű balesetben vesztette életét egy huszonéves fiatal az előszállási benzinkúton szerda hajnalban.

„A helyszínen a bajtársak egy férfi halálának tényét állapították meg” – közölte a baleset kapcsán az Országos Mentőszolgálat.

A helyi közösség megdöbbenéssel fogadta a tragédia hírét – írja a Feol.hu.

„2025. augusztus 13-án nem sokkal 4 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Előszállás belterületén egy üzemanyagtöltő állomáson

egy tehergépjármű oszlophoz szorított egy személyt.

A rendelkezésre álló adatok alapján a sofőr a járműből kiszállás előtt a fékberendezéssel nem megfelelően rögzítette járművét, melynek következtében az gurulni kezdett és a férfit a benzinkút oszlopának nyomta. A sofőr a helyszínen életét vesztette, a baleset körülményeit Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vizsgálja” – olvasható a Fejér vármegyei hírportál kérdéseire kiadott rendőrségi közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: MTI)

