Horrorbaleset a benzinkúton: agyonnyomta az elszabaduló teherautó a huszonéves fiút Előszálláson

„A helyszínen a bajtársak egy férfi halálának tényét állapították meg” – közölte a baleset kapcsán az Országos Mentőszolgálat.
A helyi közösség megdöbbenéssel fogadta a tragédia hírét – írja a Feol.hu.
„2025. augusztus 13-án nem sokkal 4 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Előszállás belterületén egy üzemanyagtöltő állomáson
egy tehergépjármű oszlophoz szorított egy személyt.
A rendelkezésre álló adatok alapján a sofőr a járműből kiszállás előtt a fékberendezéssel nem megfelelően rögzítette járművét, melynek következtében az gurulni kezdett és a férfit a benzinkút oszlopának nyomta. A sofőr a helyszínen életét vesztette, a baleset körülményeit Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vizsgálja” – olvasható a Fejér vármegyei hírportál kérdéseire kiadott rendőrségi közleményben.
A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: MTI)