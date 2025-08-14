Hegyi Zsolt bejelentette, elindult a MÁV 15 milliárd forintos állomásmegújítási programja

Elmondta: az uniós források hiánya azonnal éreztette hatását a vasútfejlesztéseknél, ezért a MÁV saját forrásból indította el idén nyáron Rákosrendező és a Keleti pályaudvar infrastruktúra felújítását, valamint a most kezdődő és 2026 nyarán záruló állomásmegújítási programját. Megemlítette az Európai Befektetési Bankkal (EIB) tető alá hozandó 1+1 milliárd eurós hitelkeretet, mint leendő fejlesztési forrást.
Szólt arról, hogy a Magyar Falu program finanszírozásában 11 megállóhelyen – ott ahol korábban nem volt megálló, vagy állaga miatt lebontották – könnyűszerkezetes épületeket emelnek.
A MÁV-csoport saját forrásaiból további több mint 20 helyszínen megújulnak az épületek, várótermek és mosdóblokkok. A legtöbb helyen az állomás környezete is átalakul, és ahol szükséges fejlesztik az utastájékoztatást is. Lesznek olyan helyszínek, ahol a peronra vezető aluljárók és lépcsőket is felújítják, és egy új megállóhelyet is építenek – fogalmazott.
A program célja hogy korszerű utasbarát állomásokkal szolgálják ki az utazóközönséget, hozzájárulva a vasúti közlekedés vonzóbbá tételéhez – jegyezte meg Hegyi Zsolt.
Kiemelte Gyula történelmi vasúti épületének felújítását, amely a munkálatok után visszanyeri második világháború előtti arculatát.
A vasútállomás-felújítási program Komárom-Esztergom vármegye két településén, Leányváron és Esztergom-Kertvárosban indult el. Utóbbi állomáson megújul a mosdóblokk modern és klimatizált várótermet alakítanak ki és akadálymentesítik az épületet és annak környezetét.
Erős Gábor, Komárom-Esztergom vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, a térségben Esztergom mellett Leányváron is elindultak a fejlesztések, az épület teljes felújításon esik át: megújul a váróterem és a mosdóblokk és akadálymentesítik az épület környezetét. A vasúti mellett a buszközlekedést is fejlesztik, Bajót és Mogyorósbánya között a vonat menetrendhez igazítják.
Megjegyezte, a Budapest-Esztergom vonalon 2022 előtt még évente 2 millióan utaztak, ez a szám mára 6 millió fölé emelkedett.
Az eseményen Hernádi Ádám polgármester elmondta: az Esztergom-Kertváros vasútállomás felújításáról Lázár János február eleji esztergomi látogatásán született megállapodás és most ez az ígéret teljesül. A fejlesztéssel méltó utasfogadóteret, várótermet és mosdóhelyiségeket alakítanak ki.
Kiemelt kép: Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója a Keleti pályaudvar felújítási munkálatairól és az ezzel járó változásokról tartott sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)