Gyilkos hajlamú, emberre és állatra is veszélyes eb kóborol Somogyban

Emberre és állatokra egyaránt veszélyes, gyilkos hajlamú malionis kutya tart rettegségben Somogy vármegyei településeket.

Vélhetően Marcali, Nikla, Táska, Buzsák, Csisztapuszta, Lengyeltóti környékén kóborol az a veszélyes eb, amely megfojtott egy kis kutyát és emberekre is rátámadt – tudatták a Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédő Egyesület közösségi oldalán, a környék lakóinak segítségét kérve a beazonosításához és az eb gazdájának megtalálásához.

A Sonline.hu beszámolója szerint egy kis foxikeverék kutya maradt gazda nélkül, miután a tulajdonosa elhunyt. Az állatról egy helyi hölgy gondoskodott, amíg menhelyre nem került volna. Azonban augusztus 13-án egy nagytestű, malinois keverék kutya beugrott az udvarba, és rárontott a védtelen kiskutyára, amely a támadás következtében elpusztult. Ezután a malionis rátámadt a gondozó hölgyre és a szomszédra is.

A Somogy vármegyei hírportál szerint

a kutya továbbra is szabadon kóborol, és veszélyt jelenthet más állatokra és emberekre is.

A Sonline információ szerint a kutyatámadással kapcsolatban nem érkezett be-vagy feljelentés sem a Marcali- sem a Fonyódi Rendőrkapitányságra. Kiemelték, hogy a kóbor állatokkal kapcsolatos esetekről a település önkormányzatánál célszerű bejelentést tenni, közvetlen veszélyhelyzetben pedig a 112-es központi segélyhívószámot érdemes tárcsázni.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/ Kovács Tamás)