Figyelmeztet a Belügyminisztérium: vörös kód lépett életbe Magyarországon

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzését és az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztását figyelembe véve 2025. augusztus 15-e (péntek) reggel 8:00 órától 2025. augusztus 17-a (vasárnap) 24:00 óráig az egész országra kiadta a vörös kód figyelmeztetést – közölte a belügyi tárca.

Mint írták, a vörös kódnak két fontos célja van:

egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalan személyeket attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.

Az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága jelenleg országosan és Budapesten is 77 százalék. Nagyon fontos, hogy ha valaki bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja a regionális diszpécserszolgálatot, amely a jelzések alapján azonnal tud intézkedni – kérte a Belügyminisztérium.

Hozzátették: a speciális eljárásrend idején a hajléktalanellátásban az élet védelme az első.

A vörös kódot legutóbb pár nappal ezelőtt léptették életbe.

Kiemelt kép: járókelõk a hõségben egy szökõkútnál a budapesti Szabadság téren 2025. június 5-én. Életbe lépett ezen a napon 0 órakor az országos tisztifõorvos által az ország egész területére kiadott másodfokú hõségriasztás, amely június 8-án éjfélig tart. MTI/Balogh Zoltán.