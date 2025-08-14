Figyelmeztet a Belügyminisztérium: vörös kód lépett életbe Magyarországon

Mint írták, a vörös kódnak két fontos célja van:
egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalan személyeket attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.
Az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága jelenleg országosan és Budapesten is 77 százalék. Nagyon fontos, hogy ha valaki bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja a regionális diszpécserszolgálatot, amely a jelzések alapján azonnal tud intézkedni – kérte a Belügyminisztérium.
Hozzátették: a speciális eljárásrend idején a hajléktalanellátásban az élet védelme az első.
A vörös kódot legutóbb pár nappal ezelőtt léptették életbe.
