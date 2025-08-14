Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Figyelmeztet a Belügyminisztérium: vörös kód lépett életbe Magyarországon

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.08.14. 16:27

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzését és az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztását figyelembe véve 2025. augusztus 15-e (péntek) reggel 8:00 órától 2025. augusztus 17-a (vasárnap) 24:00 óráig az egész országra kiadta a vörös kód figyelmeztetést – közölte a belügyi tárca.

Mint írták, a vörös kódnak két fontos célja van:

egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalan személyeket attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.

Kapcsolódó tartalom

Az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága jelenleg országosan és Budapesten is 77 százalék. Nagyon fontos, hogy ha valaki bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja a regionális diszpécserszolgálatot, amely a jelzések alapján azonnal tud intézkedni – kérte a Belügyminisztérium.

Hozzátették: a speciális eljárásrend idején a hajléktalanellátásban az élet védelme az első.

A vörös kódot legutóbb pár nappal ezelőtt léptették életbe.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: járókelõk a hõségben egy szökõkútnál a budapesti Szabadság téren 2025. június 5-én. Életbe lépett ezen a napon 0 órakor az országos tisztifõorvos által az ország egész területére kiadott másodfokú hõségriasztás, amely június 8-án éjfélig tart. MTI/Balogh Zoltán.

hőségidőjárás Belügyminisztérium

Ajánljuk még

 