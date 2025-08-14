Figyeljünk állatainkra a hőségben is! – üzeni a kormánybiztos

A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy az állattartóknak kiemelt felelősségük van a hőségriadó idején. A magas hőmérséklet kockázatot jelenthet a háziállatokra és a vadon élő állatokra egyaránt. Az állattartók szerepe rendkívül fontos a megelőző intézkedések meghozatalában. Az állattartó kötelessége, hogy az állatok számára elegendő mennyiségű friss ivóvizet biztosítson.
Elengedhetetlen az árnyékos és megfelelő légmozgású hely kialakítása az állatok számára, ahol megvédhetik magukat a tűző naptól. Ez megvalósítható akár fák árnyékában vagy árnyékoló eszközök használatával is.
Érdemes kerülni a magas hőmérséklet ideje alatt a sétát, hiszen ez a hőgután túl akár égési sérüléseket is okozhat az állatnak. Megoldást jelenthet a kora reggeli és késő esti mozgatás.
Fontos kiemelni, hogy
az állatokat tilos zárt autóban hagyni időtartamtól függetlenül. A gépjárművek belső hőmérséklete nagyon gyorsan emelkedhet, ami súlyosan veszélyeztetheti az állatok életét.
Érdemes odafigyelni arra is, hogy az állat esetlegesen szed-e olyan gyógyszert, mely fényérzékenységet okoz.
Az állatok viselkedését figyelemmel kell kísérni az extrém időjárás ideje alatt is, és ha bármilyen abnormális vagy aggasztó jelet észlelnek, sürgősen forduljanak állatorvoshoz – kéri a kormánybiztos. Az állatok jólléte közös felelősségünk, ezért a kormánybiztos arra biztat minden állattartót, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést az állatok biztonságának és egészségének védelme érdekében a hőségriadó idején is.
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Bugány János)