Eltűnt egy 35 éves finn nő Budapesten, nagy erőkkel keresi a rendőrség

Eltűnt egy 35 éves finn nő, Laakso Kaisa Liisa Kristiina a XIX. kerületből. A rendőrök nagy erőkkel keresik – közölték a police.hu oldalán.

Az eltűnést még szerdán közölték a rendőrök, azt írták: „A rendelkezésre álló adatok szerint a 35 éves nőt 2025. augusztus 9-én Budapest XIX., Báthory utca, és a Köki terminál környékén látták utoljára, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. ” A rendőrök jelenleg is keresik Laakso Kaisa Liisa Kristiinát, aki körülbelül 170 centiméter magas, hosszú, vállig érő egyenes, szőkés-barna hajú, kék szemű. A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Laakso Kaisa Liisa Kristiina tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon. Kiemelt kép: police.hu.