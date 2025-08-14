Műsorújság
Égő buszok Budapesten – KÉPEK

Szerző: hirado.hu
2025.08.14. 08:40

Szerző: hirado.hu
Kigyulladt egy menetrend szerint közlekedő BKK busz a budapesti Németvölgyi úton csütörtök reggel. Egy olvasónk fényképeket is küldött az esetről. Szerdán is égett egy busz, akkor a főváros V. kerületében, amelyről lapunk is beszámolt.
Lángoló busz a Németvölgyi úton (Forrás: Olvasói fotó)
(Forrás: Olvasói fotó)

Az esetről Szentkirályi Alexandra reels-videót is közölt a Facebook-oldalán:

A tegnapi borzalmas baleset után ma reggel újabb busz borult lángokba Budapesten. Tegnap a belvárosban, ma a Németvölgyi…

Közzétette: Szentkirályi Alexandra – 2025. augusztus 13., szerda

A szerdai esetről is készült videó, a tűz egy lakatlan épület homlokzatára is átterjedt:

Kigyulladt a busz a József Attilán!
#tűz #katasztrófa #budapest #nekedbe #mindenki

Közzétette: Szabolcs Varga – 2025. augusztus 13., szerda

Kiemelt kép: Lángoló busz a budapesti V. kerületben (Fotó: Facebook/ Szentkirályi Alexandra)

