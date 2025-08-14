Égő buszok Budapesten – KÉPEK

Lángoló busz a Németvölgyi úton (Forrás: Olvasói fotó)
(Forrás: Olvasói fotó)
Az esetről Szentkirályi Alexandra reels-videót is közölt a Facebook-oldalán:
A tegnapi borzalmas baleset után ma reggel újabb busz borult lángokba Budapesten. Tegnap a belvárosban, ma a Németvölgyi…
Közzétette: Szentkirályi Alexandra – 2025. augusztus 13., szerda
A szerdai esetről is készült videó, a tűz egy lakatlan épület homlokzatára is átterjedt:
Kigyulladt a busz a József Attilán!
#tűz #katasztrófa #budapest #nekedbe #mindenki
Közzétette: Szabolcs Varga – 2025. augusztus 13., szerda
Kiemelt kép: Lángoló busz a budapesti V. kerületben (Fotó: Facebook/ Szentkirályi Alexandra)