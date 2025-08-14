Csillagközi élmények: Kapu Tibor a Millenárison számol be az űrben szerzett tapasztalatairól

Az űrben szerzett tapasztalatairól tart élménybeszámoloót 2025. augusztus 23-án a budapesti Millenáris Parkban Kapu Tibor, az Ax-4 misszió kutatóűrhajósa. Az eseményen részt vesz a program tartalékosa, Cserényi Gyula is. Az ingyenesen megtekinthető esemény 10 órakor kezdődik a HUNIVERZUM – Magyarok a világűrben nevű Facebook-oldalon megjelent leírás szerint, és várhatóan 12 óráig tart.
A programismertető szerint Kapu Tibor az alábbi témákról beszél majd az eseményen:
Kapcsolódó tartalom
- felbocsátás,
- dokkolás,
- kísérletek,
- hogyan működik a gitározás,
- étkezés és a zero G pohár,
- vízre érkezés.
Cserényi Gyula a felkészülésről osztja majd meg tapasztalatait, továbbá arról is, hogyan tudta támogatni a társát a Földről. Az esemény leiratából az is kiderül, hogy színpadi programot követően 12:00-14:30-ig a HUNIVERZUM Látogatóközpont shopjában Kapu Tibor és Cserényi Gyula közösen dedikálják majd az érdeklődők relikviáit.
Kiemelt kép: Az Axiom Space által közreadott képen Kapu Tibor magyar kutatóûrhajós, az Axiom-4 ûrmisszió küldetésspecialistája (HUNOR Magyar Ûrhajós Program) a sajtótájékoztatón Houstonban 2025. január 30-án. (Fotó: MTI/Axiom Space)