Bambi megmenekült: tűzoltók szabadítottak ki egy kerítésbe rekedt őzikét Vonyarcvashegyen

A Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság számolt be arról a mentésről, amely során a keszthelyi hivatásos tűzoltók egy kerítésbe szorult fiatal őzet szabadítottak ki Vonyarcvashegyen. Az állat sértetlenül térhetett vissza a természetbe.

A helyszínre riasztott keszthelyi hivatásos tűzoltók óvatosan közelítették meg az állatot, majd kiszabadították a szorult helyzetből. A mentést követően egy közeli erdős területen engedték szabadon az őzet, amely sértetlenül elfutott.

A katasztrófavédelem bejegyzése szerint a településen szívmelengető eseményként emlékeznek a mentésre, amelynek köszönhetően az állat visszatérhetett természetes élőhelyére.

Kiemelt kép forrása: Keszthely HTP/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook