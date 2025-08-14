Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Bambi megmenekült: tűzoltók szabadítottak ki egy kerítésbe rekedt őzikét Vonyarcvashegyen

Szerző: hirado.hu
2025.08.14. 12:28

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu

A Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság számolt be arról a mentésről, amely során a keszthelyi hivatásos tűzoltók egy kerítésbe szorult fiatal őzet szabadítottak ki Vonyarcvashegyen. Az állat sértetlenül térhetett vissza a természetbe.

A helyszínre riasztott keszthelyi hivatásos tűzoltók óvatosan közelítették meg az állatot, majd kiszabadították a szorult helyzetből. A mentést követően egy közeli erdős területen engedték szabadon az őzet, amely sértetlenül elfutott.

A katasztrófavédelem bejegyzése szerint a településen szívmelengető eseményként emlékeznek a mentésre, amelynek köszönhetően az állat visszatérhetett természetes élőhelyére.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép forrása:  Keszthely HTP/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook

állatmentőakciótűzoltóság Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Ajánljuk még

 