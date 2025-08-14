Bambi megmenekült: tűzoltók szabadítottak ki egy kerítésbe rekedt őzikét Vonyarcvashegyen

A helyszínre riasztott keszthelyi hivatásos tűzoltók óvatosan közelítették meg az állatot, majd kiszabadították a szorult helyzetből. A mentést követően egy közeli erdős területen engedték szabadon az őzet, amely sértetlenül elfutott.
A katasztrófavédelem bejegyzése szerint a településen szívmelengető eseményként emlékeznek a mentésre, amelynek köszönhetően az állat visszatérhetett természetes élőhelyére.
Kiemelt kép forrása: Keszthely HTP/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook