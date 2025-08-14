A BKK bejelentette, teljesen megújulhat az éjszakai közösségi közlekedés a fővárosban

A fővárosban élők véleménye alapján fejleszti tovább a közösségi közlekedést a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), a tervek szerint a teljes éjszakai hálózat megújulhat – közölte a vállalat csütörtökön az MTI-vel.

Közleményük szerint céljuk, hogy a jelenlegi hálózat észszerűsítésével, a járatok sűrítésével és logikusabb kapcsolódásaival egy olyan éjszakai rendszer jöjjön létre, amely minél jobban hasonlít a nappali hálózatra. A közlekedési hálózat éjszakai megújításáról és a hamarosan induló fejlesztésekről minden részlet elolvasható a BKK folyamatosan frissülő aloldalán, a bkk.hu/ejszakaihalozat linken, ahol a társaság a fővárosiak véleményére is kíváncsi. Kapcsolódó tartalom Nyári hangulatra kapcsol a BKK, sűrűbben indulnak a reptéri járatok A belváros felől a repülőtérre tartók számára a gyors 100E repülőtéri expresszt ajánlja az utasoknak a BKK. A társadalmi egyeztetés augusztus 31-ig tart – közölte a cég. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Branstetter Sándor )