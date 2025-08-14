Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

A BKK bejelentette, teljesen megújulhat az éjszakai közösségi közlekedés a fővárosban

Szerző: Balázsi Levente
2025.08.14. 12:11

Főoldal / Belföld

| Szerző: Balázsi Levente
A fővárosban élők véleménye alapján fejleszti tovább a közösségi közlekedést a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), a tervek szerint a teljes éjszakai hálózat megújulhat – közölte a vállalat csütörtökön az MTI-vel.

Közleményük szerint céljuk, hogy a jelenlegi hálózat észszerűsítésével, a járatok sűrítésével és logikusabb kapcsolódásaival egy olyan éjszakai rendszer jöjjön létre, amely minél jobban hasonlít a nappali hálózatra. A közlekedési hálózat éjszakai megújításáról és a hamarosan induló fejlesztésekről minden részlet elolvasható a BKK folyamatosan frissülő aloldalán, a bkk.hu/ejszakaihalozat linken, ahol a társaság a fővárosiak véleményére is kíváncsi.

Kapcsolódó tartalom

A társadalmi egyeztetés augusztus 31-ig tart – közölte a cég.

 

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Branstetter Sándor )

BKKközlekedés Budapest

Ajánljuk még

 