A BKK bejelentette, teljesen megújulhat az éjszakai közösségi közlekedés a fővárosban

Közleményük szerint céljuk, hogy a jelenlegi hálózat észszerűsítésével, a járatok sűrítésével és logikusabb kapcsolódásaival egy olyan éjszakai rendszer jöjjön létre, amely minél jobban hasonlít a nappali hálózatra. A közlekedési hálózat éjszakai megújításáról és a hamarosan induló fejlesztésekről minden részlet elolvasható a BKK folyamatosan frissülő aloldalán, a bkk.hu/ejszakaihalozat linken, ahol a társaság a fővárosiak véleményére is kíváncsi.
Kapcsolódó tartalom
A társadalmi egyeztetés augusztus 31-ig tart – közölte a cég.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Branstetter Sándor )